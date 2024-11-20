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Скільки ще триватиме війна в Україні — реалії 1000 днів спротиву

20 листопада 2024 10:36
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Коли закінчиться війна в Україні — що думають українці після 1000 днів війни
Плоша перед оперним театром у Львові. Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Україна прожила 1000 днів під гнітом повномасштабної війни, що змінила не лише її сьогодення, але й майбутнє. Попри героїзм Збройних сил України, підтримку міжнародної спільноти та економічний тиск на агресора, бойові дії тривають. Головне питання, яке хвилює кожного українця та світову спільноту, — коли завершиться війна?

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, коли, на їхню думку, закінчаться бойові дії в Україні. 

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Більшість опитаних вважають, що бойові дії завершаться не скоро. Люди наголошують, що всі українці мають зрозуміти: війна не лише про Путіна, а й про ставлення російського суспільства, яке є ворогом номер один.

"Я вважаю, що бойові дії будуть тривати ще довго. Тому що немає ніяких дій "з гори". Дивлячись на те, що відбувається серед військових та цивільних, якось розділилися", — каже жінка.

"Дуже важко сказати, тому що ми не володіємо всією інформацією, що у нас робиться на фронті, в державі", — зазначає львів'янка.

"Довго буде тривати, тому що кінця і краю не видно у цій війні. Немає кому воювати", — додає опитана жінка.

"Я думаю, цього ніхто не знає, все залежить від волі однієї людин, всі знають прізвище цієї людини. Тому що багато хто думає, зникне Путін — припиниться війна, але ні, цього не станеться, бо ми воюємо з Росією понад триста років. У нас є два шляхи: або як в Білорусі нас поглинуть і лишать тільки вивіску  — Україна, або як Ізраїль воювати все життя з нашими ворогами",  — ділиться думками львів'янка.

Нагадаємо, ми раніше писали, як до 1000 днів великої війни висловлюють свою підтримку Україні країни Європи.

Ми також писали, скільки ракет і дронів РФ випустила на Київ за 1000 днів війни.

українці Львів опитування війна в Україні 1000 днів війни

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