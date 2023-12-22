Сколько грузовиков ожидают въезда в Украину на польской границе

Очередь из грузовиков на польской границе. Фото: Суспільне/Львів

По состоянию на 22 декабря въезд в Украину ожидают около 2200 грузовиков. Польские забастовщики продолжают блокаду на пунктах пропуска "Рава-Русская — Хребене", "Шегини — Медика" и "Краковец — Корчева".

Об этом сообщила представитель Львовского пограничного отряда Александра Кучковская в комментарии Суспільному.

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Ситуация на украинско-польской границе 22 декабря

По словам Кучковской, в общей сложности на границе в очереди ожидают около 2200 грузовиков. Больше всего перед пунктом пропуска "Шегини — Медика" — 850, на ПП "Рава-Русская — Хребена" — 700, и на пункте пропуска "Краковец — Корчова" — 650 грузовиков.

"Именно в пункте пропуска "Краковец — Корчева" по статистике мы наблюдаем более оживленный пропуск грузовиков в направлении въезда в Украину", — рассказала спикер.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что после вступления Украины в Евросоюз следует закрыть аграрный рынок Польши для товаров из Украины. Блокаду поставок он предложил ввести на 20 лет.

Также мы сообщали, что во Всеукраинском аграрном совете ожидается рост стоимости некоторых продуктов из-за блокады границы с Польшей. Но речь идет о овощах и фруктах, которые не являются традиционными для производства в Украине.

Напомним, в Национальном банке оценили потери в результате блокады западных границ в ноябре-декабре 2023 года. Предварительно украинская экономика недополучила около 1,5 млрд долларов.