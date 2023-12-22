Скільки вантажівок очікують на в'їзд в Україну на польському кордоні

Черга з вантажівок на польському кордоні. Фото: Суспільне/Львів

Станом на 22 грудня на в’їзд в Україну очікують близько 2200 вантажівок. Польські страйкарі продовжують блокаду на пунктах пропуску "Рава-Руська — Хребене", "Шегині — Медика" та "Краківець — Корчова".

Про це повідомила речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська в коментарі Суспільному.

Читайте також:

Ситуація на українсько-польському кордоні 22 грудня

За словами Кучковської, загалом на кордоні в черзі очікують близько 2 200 вантажівок. Найбільше перед пунктом пропуску "Шегині — Медика" — 850, на ПП "Рава-Руська — Хребена" — 700, і на пукнті пропуску "Краківець — Корчова" — 650 вантажівок.

"Саме у пункті пропуску "Краківець — Корчова" за статистикою ми спостерігаємо жвавіший пропуск вантажівок у напрямку в’їзду в Україну", — розповіла речниця.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що після вступу України до Євросоюзу потрібно закрити аграрний ринок Польщі для товарів з України. Блокаду постачань він запропонував запровадити на 20 років.

Також ми повідомляли, що у Всеукраїнській аграрній раді очікують зростання вартості деяких продуктів через блокаду кордону з Польщею. Але йдеться про ті овочі та фрукти, які не є традиційними для виробництва в Україні.

Нагадаємо, у Національному банку оцінили втрати внаслідок блокади західних кордонів у листопаді-грудні 2023 року. Попередньо українська економіка недоотримала близько 1,5 млрд доларів.