Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Скільки вантажівок очікують на в'їзд в Україну на польському кордоні arrow

Скільки вантажівок очікують на в'їзд в Україну на польському кордоні

22 грудня 2023 14:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Скільки вантажівок очікують на в'їзд в Україну на польському кордоні
Черга з вантажівок на польському кордоні. Фото: Суспільне/Львів
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Станом на 22 грудня на в’їзд в Україну очікують близько 2200 вантажівок. Польські страйкарі продовжують блокаду на пунктах пропуску "Рава-Руська — Хребене", "Шегині — Медика" та "Краківець — Корчова".

Про це повідомила речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська в коментарі Суспільному.

Читайте також:

Ситуація на українсько-польському кордоні 22 грудня

За словами Кучковської, загалом на кордоні в черзі очікують близько 2 200 вантажівок. Найбільше перед пунктом пропуску "Шегині — Медика" — 850, на ПП "Рава-Руська — Хребена" — 700, і на пукнті пропуску "Краківець — Корчова" — 650 вантажівок. 

"Саме у пункті пропуску "Краківець — Корчова" за статистикою ми спостерігаємо жвавіший пропуск вантажівок у напрямку в’їзду в Україну", — розповіла речниця.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що після вступу України до Євросоюзу потрібно закрити аграрний ринок Польщі для товарів з України. Блокаду постачань він запропонував запровадити на 20 років.

Також ми повідомляли, що у Всеукраїнській аграрній раді очікують зростання вартості деяких продуктів через блокаду кордону з Польщею. Але йдеться про ті овочі та фрукти, які не є традиційними для виробництва в Україні.

Нагадаємо, у Національному банку оцінили втрати внаслідок блокади західних кордонів у листопаді-грудні 2023 року. Попередньо українська економіка недоотримала близько 1,5 млрд доларів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі