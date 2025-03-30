Декларация мэра Львова Андрея Садового — сколько он заработал вместе с женой

Екатерина Кит-Садовая и Андрей Садовый. Фото: instagram.com/andriysadovyi

Мэр Львова Андрей Садовый в прошлом году заработал более 869 тысяч гривен. В то же время его жена Екатерина Кит-Садовая в несколько раз больше — более 13 миллионов гривен.

Об этом говорится в декларации за 2024 год.

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Что в декларации Садового

Супругам уже 11 лет принадлежит дом площадью 660,04 кв. м, который обошелся им в более чем 4,5 млн грн. Записан он на Екатерину.

Кроме того, ей принадлежат три земельных участка во Львове:

702 кв. м — 504 534 грн;

43 кв. м — 65 063 грн;

301 кв. м — 427 432 грн.

Жена Садового владеет двумя автомобилями. В 2017 году она приобрела SKODA KODIAQ 2017 года за 968 700 грн, а в 2021 году — MERCEDES-BENZ V300 2021 года выпуска за 2 374 350 грн.

Кто владеет ценными бумагами и корпоративными правами

Все значимые активы находятся в собственности Екатерины. С 2006 года она владеет акциями ЧАО "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ЛЮКС" — их 17 089 единиц, а цена одной — 170 890 грн.

Кроме того, в ее собственности есть 1 750 акций ЧАО "Радиокомпания Люкс", с ценой одной 1 750 грн.

В декларации указано, что жена Садового является конечным бенефициаром 15 компаний.

А мэр владеет авторским правом на "знак Самопомощи".

Доходы и денежные активы

За прошлый год Садовый заработал 869 575 грн, занимая должность мэра.

Его жена получила более 13 млн грн. Известно, что в 2024 году ЧАО "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ЛЮКС" принесла ей 2 326 649 грн зарплаты. Кроме того, эта же компания выплатила ей 10 749 730 грн в виде дивидендов. Еще более 200 тыс. грн она получила от процентов в банках. А ЧАО "РАДИОКОМПАНИЯ ЛЮКС" принесло ей 96 тыс. грн.

Кроме того, Садовый отметил, что его сын Иосиф получил 7 791 грн стипендии, а теща — 48 527 грн пенсии.

Наличными в семье Садовых владеет только жена. Речь идет о сумме в размере 70 тысяч долларов и 870 тысяч гривен. Все остальные средства в банках.

Теща мэра имеет на счетах 62 242 грн, Садовый около 15 тыс. грн, а его жена — более 5 млн грн и 1 145 евро.

Напомним, глава Нацполиции Иван Выговский задекларировал почти 1,5 млн грн дохода за прошлый год.

А мэр Одессы Геннадий Труханов внес в декларацию информацию о 1 млн 359 тыс. грн доходов за 2024 год.