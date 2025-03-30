Декларація мера Львова Андрія Садового — скільки він заробив разом із дружиною

Катерина Кіт-Садова та Андрій Садовий. Фото: instagram.com/andriysadovyi

Мер Львова Андрій Садовий минулого року заробив понад 869 тисяч гривень. Водночас його дружина Катерина Кіт-Садова у декілька разів більше — понад 13 мільйонів гривень.

Про це йдеться в декларації за 2024 рік.

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Що в декларації Садового

Подружжю уже 11 років належить будинок площею 660,04 кв. м, який обійшовся їм у понад 4,5 млн грн. Записаний він на Катерину.

Крім того, їй належать три земельні ділянки у Львові:

702 кв. м — 504 534 грн;

43 кв. м — 65 063 грн;

301 кв. м — 427 432 грн.

Дружина Садового володіє двома автомобілями. У 2017 році вона придбала SKODA KODIAQ 2017 року за 968 700 грн, а у 2021 році – MERCEDES-BENZ V300 2021 року випуску за 2 374 350 грн.

Хто володіє цінними паперами та корпоративними правами

Всі значущі активи знаходяться у власності Катерини. З 2006 року вона володіє акціями ПрАТ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ЛЮКС" — їх 17 089 одиниць, а ціна однієї — 170 890 грн.

Крім того, у її власності є 1 750 акцій ПрАТ "Радіокомпанія Люкс", з ціною однієї 1 750 грн.

У декларації зазначено, що дружина Садового є кінцевим бенефіціаром 15 компаній.

А мер володіє авторським правом на "знак Самопомочі".

Доходи та грошові активи

За минулий рік Садовий заробив 869 575 грн, обіймаючи посаду мера.

Його дружина отримала понад 13 млн грн. Відомо, що у 2024 році ПрАТ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ЛЮКС" принесла їй 2 326 649 грн зарплати. Окрім того, ця ж компанія виплатила їй 10 749 730 грн у вигляді дивідендів. Ще понад 200 тис. грн вона отримала від відсотків у банках. А ПрАТ "РАДІОКОМПАНІЯ ЛЮКС" принесло їй 96 тис. грн.

Крім того, Садовий зазначив, що його син Йосиф отримав 7 791 грн стипендії, а теща — 48 527 грн пенсії.

Готівкою у сімʼї Садових володіє лише дружина. Йдеться про суму у розмірі 70 тисяч доларів та 870 тисяч гривень. Усі інші кошти в банках.

Теща мера має на рахунках 62 242 грн, Садовий близько 15 тис. грн, а його дружина — понад 5 млн грн та 1 145 євро.

Нагадаємо, очільник Нацполіції Іван Вигівський задекларував майже 1,5 млн грн доходу за минулий рік.

А мер Одеси Геннадій Труханов вніс у декларацію інформацію про 1 млн 359 тис. грн доходів за 2024 рік.