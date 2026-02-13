Цены на цветы во Львове перед 14 февраля — во сколько обойдется букет

Сколько стоят цветы во Львове ко Дню влюбленных — фоторепортаж
Во Львове настоящий цветочный ажиотаж перед Днем влюбленных. Магазины и рынки традиционно переполнены. Цены на букеты разные — от дорогих роскошных вариантов до бюджетных альтернатив.
Новини.LIVE узнали, сколько стоят цветы во Львове перед 14 февраля.
Цены на цветы во Львове
Как рассказывают флористы, в этом году львовяне больше всего заказывают гортензии, кустовые розы, пионовидные сорта и тюльпаны. Самыми популярными стали премиальные сорта роз.
Цены на цветы разные:
- гортензии — 370 гривен за цветок;
- тюльпаны — от 38 до 70-75 гривен за штуку, в зависимости от сорта и размера;
- кустовые розы — 200 гривен.
Флорист Оксана отмечает, что для своих любимых львовяне заказывали как бюджетные букеты, так и не скупились на дорогостоящие подарки.
"У нас был открыт предзаказ ко Дню Валентина. Цена букета стартовала от 500 гривен. Больше всего, чем интересовались — 151 роза. Цена составляла более 10 тысяч гривен", — рассказала флористка.
