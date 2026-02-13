Видео
Україна
Видео

Сколько стоят цветы во Львове ко Дню влюбленных — фоторепортаж

Сколько стоят цветы во Львове ко Дню влюбленных — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 17:57
Цены на цветы во Львове перед 14 февраля — во сколько обойдется букет
Цены на букеты во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове настоящий цветочный ажиотаж перед Днем влюбленных. Магазины и рынки традиционно переполнены. Цены на букеты разные — от дорогих роскошных вариантов до бюджетных альтернатив.

Новини.LIVE узнали, сколько стоят цветы во Львове перед 14 февраля.

Читайте также:

Цены на цветы во Львове

Как рассказывают флористы, в этом году львовяне больше всего заказывают гортензии, кустовые розы, пионовидные сорта и тюльпаны. Самыми популярными стали премиальные сорта роз.

Цены на цветы разные:

  • гортензии — 370 гривен за цветок;
  • тюльпаны — от 38 до 70-75 гривен за штуку, в зависимости от сорта и размера;
  • кустовые розы — 200 гривен.
Скільки коштують квіти у Львові до 14 лютого
Букеты, которые предлагают львовянам. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Флорист Оксана отмечает, что для своих любимых львовяне заказывали как бюджетные букеты, так и не скупились на дорогостоящие подарки.

"У нас был открыт предзаказ ко Дню Валентина. Цена букета стартовала от 500 гривен. Больше всего, чем интересовались — 151 роза. Цена составляла более 10 тысяч гривен", — рассказала флористка.

Скільки коштують квіти у Львові до 14 лютого
Красивые цветы. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Скільки коштують квіти у Львові до 14 лютого
Букеты к 14 февраля. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Скільки коштують квіти у Львові до 14 лютого
Цена на розы. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Скільки коштують квіти у Львові до 14 лютого
Стоимость букетов. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Скільки коштують квіти у Львові до 14 лютого
Цены на поштучные цветы. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Скільки коштують квіти у Львові до 14 лютого
Стоимость букетов во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Скільки коштують квіти у Львові до 14 лютого
Цена на розовую розу. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Напомним, ранее мы писали о ценах на цветы в Одессе. Некоторые позиции ошеломляют ценой.

Также мы рассказывали о том, сколько стоят букеты в Киеве. Столица предлагает огромный выбор цветов.

цветы цены День влюбленных букеты цветов 14 февраля фоторепортаж
