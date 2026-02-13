Цены на цветы во Львове перед 14 февраля — во сколько обойдется букет

Цены на букеты во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове настоящий цветочный ажиотаж перед Днем влюбленных. Магазины и рынки традиционно переполнены. Цены на букеты разные — от дорогих роскошных вариантов до бюджетных альтернатив.

Новини.LIVE узнали, сколько стоят цветы во Львове перед 14 февраля.

Цены на цветы во Львове

Как рассказывают флористы, в этом году львовяне больше всего заказывают гортензии, кустовые розы, пионовидные сорта и тюльпаны. Самыми популярными стали премиальные сорта роз.

Цены на цветы разные:

гортензии — 370 гривен за цветок;

тюльпаны — от 38 до 70-75 гривен за штуку, в зависимости от сорта и размера;

кустовые розы — 200 гривен.

Букеты, которые предлагают львовянам. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Флорист Оксана отмечает, что для своих любимых львовяне заказывали как бюджетные букеты, так и не скупились на дорогостоящие подарки.

"У нас был открыт предзаказ ко Дню Валентина. Цена букета стартовала от 500 гривен. Больше всего, чем интересовались — 151 роза. Цена составляла более 10 тысяч гривен", — рассказала флористка.

Красивые цветы. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Букеты к 14 февраля. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Цена на розы. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Стоимость букетов. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Цены на поштучные цветы. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Стоимость букетов во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Цена на розовую розу. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

