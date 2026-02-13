Ціни на квіти у Львові перед 14 лютого — у скільки обійдеться букет

Ціни на букети у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові справжній квітковий ажіотаж перед Днем закоханих. Крамниці та ринки традиційно переповнені. Ціни на букети різні — від дорогих розкішних варіантів до бюджетних альтернатив.

Новини.LIVE дізналися, скільки коштують квіти у Львові перед 14 лютого.

Ціни на квіти у Львові

Як розповідають флористи, цього року львів'яни найбільше замовляють гортензії, кущові троянди, піоновидні сорти та тюльпани. Найпопулярнішими стали преміальні сорти троянд.

Ціни на квіти різні:

гортензії — 370 гривень за квітку;

тюльпани — від 38 до 70-75 гривень за штуку, залежно від сорту та розміру;

кущові троянди — 200 гривень.

Букети, які пропонують львів'янам. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Флористка Оксана зазначає, що для своїх коханих львів'яни замовляли як бюджетні букети, так й не скупилися на дороговартісні подарунки.

"У нас було відкрито передзамовлення до Дня Валентина. Ціна букета стартувала від 500 гривень. Найбільше, чим цікавилися — 151 троянда. Ціна становила понад 10 тисяч гривень", — розповіла флористка.

Красиві квіти. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Букети до 14 лютого. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Ціна на троянди. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Вартість букетів. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Ціни на поштучні квіти. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Вартість букетів у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Ціна на рожеву троянду. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

