Ціни на квіти у Львові перед 14 лютого — у скільки обійдеться букет

Скільки коштують квіти у Львові до Дня закоханих — фоторепортаж
У Львові справжній квітковий ажіотаж перед Днем закоханих. Крамниці та ринки традиційно переповнені. Ціни на букети різні — від дорогих розкішних варіантів до бюджетних альтернатив.
Новини.LIVE дізналися, скільки коштують квіти у Львові перед 14 лютого.
Ціни на квіти у Львові
Як розповідають флористи, цього року львів'яни найбільше замовляють гортензії, кущові троянди, піоновидні сорти та тюльпани. Найпопулярнішими стали преміальні сорти троянд.
Ціни на квіти різні:
- гортензії — 370 гривень за квітку;
- тюльпани — від 38 до 70-75 гривень за штуку, залежно від сорту та розміру;
- кущові троянди — 200 гривень.
Флористка Оксана зазначає, що для своїх коханих львів'яни замовляли як бюджетні букети, так й не скупилися на дороговартісні подарунки.
"У нас було відкрито передзамовлення до Дня Валентина. Ціна букета стартувала від 500 гривень. Найбільше, чим цікавилися — 151 троянда. Ціна становила понад 10 тисяч гривень", — розповіла флористка.
Нагадаємо, раніше ми писали про ціни на квіти в Одесі. Деякі позиції приголомшують ціною.
Також ми розповідали про те, скільки коштують букети у Києві. Столиця пропонує величезний вибір квітів.
Читайте Новини.LIVE!