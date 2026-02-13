Відео
Відео

Головна Львів Скільки коштують квіти у Львові до Дня закоханих — фоторепортаж

Скільки коштують квіти у Львові до Дня закоханих — фоторепортаж

Дата публікації: 13 лютого 2026 17:57
Ціни на квіти у Львові перед 14 лютого — у скільки обійдеться букет
Ціни на букети у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові справжній квітковий ажіотаж перед Днем закоханих. Крамниці та ринки традиційно переповнені. Ціни на букети різні — від дорогих розкішних варіантів до бюджетних альтернатив.

Новини.LIVE дізналися, скільки коштують квіти у Львові перед 14 лютого.

Читайте також:

Ціни на квіти у Львові

Як розповідають флористи, цього року львів'яни найбільше замовляють гортензії, кущові троянди, піоновидні сорти та тюльпани. Найпопулярнішими стали преміальні сорти троянд.

Ціни на квіти різні: 

  • гортензії — 370 гривень за квітку;
  • тюльпани — від 38 до 70-75 гривень за штуку, залежно від сорту та розміру;
  • кущові троянди — 200 гривень.
Скільки коштують квіти у Львові до 14 лютого
Букети, які пропонують львів'янам. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Флористка Оксана зазначає, що для своїх коханих львів'яни замовляли як бюджетні букети, так й не скупилися на дороговартісні подарунки.

"У нас було відкрито передзамовлення до Дня Валентина. Ціна букета стартувала від 500 гривень. Найбільше, чим цікавилися — 151 троянда. Ціна становила понад 10 тисяч гривень", — розповіла флористка.

Скільки коштують квіти у Львові до 14 лютого
Красиві квіти. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Скільки коштують квіти у Львові до 14 лютого
Букети до 14 лютого. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Скільки коштують квіти у Львові до 14 лютого
Ціна на троянди. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Скільки коштують квіти у Львові до 14 лютого
Вартість букетів. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Скільки коштують квіти у Львові до 14 лютого
Ціни на поштучні квіти. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Скільки коштують квіти у Львові до 14 лютого
Вартість букетів у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Скільки коштують квіти у Львові до 14 лютого
Ціна на рожеву троянду. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Нагадаємо, раніше ми писали про ціни на квіти в Одесі. Деякі позиції приголомшують ціною.

Також ми розповідали про те, скільки коштують букети у Києві. Столиця пропонує величезний вибір квітів.

квіти ціни День закоханих букети квітів 14 лютого фоторепортаж
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
