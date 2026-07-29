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Главная Львов Сколько стоит топливо во Львове: цена на дизель достигает почти 92 грн

Сколько стоит топливо во Львове: цена на дизель достигает почти 92 грн

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Дата публикации 29 июля 2026 17:08
Цены на топливо во Львове 29 июля — сколько стоит дизельное топливо
АЗС во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 29 июля стоимость топлива остается на высоком уровне. Больше всего водителям придется заплатить за дизельное топливо, тогда как цены на бензин А-95 и автогаз демонстрируют незначительные колебания по сравнению с предыдущими днями.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

Стоимость топлива во Львове 29 июля

По последним данным по Львову и Львовской области, средняя стоимость основных видов топлива составляет:

  • бензин А-95 премиум — 84,67 грн за литр;
  • бензин А-95 — 81,59 грн за литр;
  • бензин А-92 — 77,90 грн за литр;
  • дизельное топливо — 89,35 грн за литр;
  • автомобильный газ — 41,65 грн за литр.

Среди крупных сетей АЗС самое дорогое топливо традиционно предлагают OKKO, WOG и SOCAR.

Ціни на пальне у Львові 29 липня
Стоимость топлива на АЗС ОККО. Фото: Новини.LIVE
Вартість пального у Львові 29 липня
Стоимость топлива на АЗС WOG. Фото: Новини.LIVE

В то же время более доступные цены можно найти на заправках Укрнафты, БРСМ-Нафты и отдельных региональных операторов.

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Стоимость топлива на АЗС Укрнафта. Фото: Новини.LIVE

Разница в стоимости одного литра бензина или дизельного топлива между сетями может достигать нескольких гривен.

Как писали Новини.LIVE, Андрей Садовый предложил ввести в Украине обязательную военную подготовку. Она должна быть обязательной не только для мужчин, но и для женщин.

Также мы сообщали, что 28 июля во Львове прошла акция в честь жертв российского плена. Памятное мероприятие состоялось в День чествования защитников и защитниц, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену у РФ.

Львов АЗС топливо Цены на топливо
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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