Цены на топливо во Львове 29 июля — сколько стоит дизельное топливо

Сколько стоит топливо во Львове: цена на дизель достигает почти 92 грн
Во Львове 29 июля стоимость топлива остается на высоком уровне. Больше всего водителям придется заплатить за дизельное топливо, тогда как цены на бензин А-95 и автогаз демонстрируют незначительные колебания по сравнению с предыдущими днями.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.
Стоимость топлива во Львове 29 июля
По последним данным по Львову и Львовской области, средняя стоимость основных видов топлива составляет:
- бензин А-95 премиум — 84,67 грн за литр;
- бензин А-95 — 81,59 грн за литр;
- бензин А-92 — 77,90 грн за литр;
- дизельное топливо — 89,35 грн за литр;
- автомобильный газ — 41,65 грн за литр.
Среди крупных сетей АЗС самое дорогое топливо традиционно предлагают OKKO, WOG и SOCAR.
В то же время более доступные цены можно найти на заправках Укрнафты, БРСМ-Нафты и отдельных региональных операторов.
Разница в стоимости одного литра бензина или дизельного топлива между сетями может достигать нескольких гривен.
Как писали Новини.LIVE, Андрей Садовый предложил ввести в Украине обязательную военную подготовку. Она должна быть обязательной не только для мужчин, но и для женщин.
Также мы сообщали, что 28 июля во Львове прошла акция в честь жертв российского плена. Памятное мероприятие состоялось в День чествования защитников и защитниц, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену у РФ.