Ціни на пальне у Львові 29 липня — скільки коштує дизель

АЗС у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові 29 липня вартість пального залишається на високому рівні. Найбільше водіям доведеться заплатити за дизельне пальне, тоді як ціни на бензин А-95 та автогаз демонструють незначні коливання порівняно з попередніми днями.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Вартість пального у Львові 29 липня

За останніми даними щодо Львову та Львівської області, середня вартість основних видів пального становить:

бензин А-95 преміум — 84,67 грн за літр;

бензин А-95 — 81,59 грн за літр;

бензин А-92 — 77,90 грн за літр;

дизельне паливо — 89,35 грн за літр;

автомобільний газ — 41,65 грн за літр.

Серед великих мереж АЗС найдорожче пальне традиційно пропонують OKKO, WOG та SOCAR.

Вартість пального на АЗС ОККО. Фото: Новини.LIVE

Вартість пального на АЗС WOG. Фото: Новини.LIVE

Водночас більш доступні ціни можна знайти на заправках Укрнафти, БРСМ-Нафта та окремих регіональних операторів.

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Різниця у вартості одного літра бензину чи дизеля між мережами може сягати кількох гривень.

Як писали Новини.LIVE, Андрій Садовий запропонував ввести в Україні обов'язкову військову підготовку. Вона має бути обов'язковою не лише для чоловіків, а й для жінок.

Також ми повідомляли, що 28 липня у Львові провели акцію на честь жертв російського полону. Пам’ятний захід відбувся до Дня вшанування Захисників і Захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули неволі РФ.