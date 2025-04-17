Сколько должно быть депутатов в Верховной Раде 2025 — что думают украинцы во Львове

Заседание Верховной Рады. Фото: УНИАН

В Украине разговоры о сокращении количества депутатов ведутся уже не впервые. Еще в 2019 году президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об уменьшении количества нардепов с 450 до 300. Тогда его даже приняли в первом чтении, но дальше дело затормозилось: для финального решения нужно минимум 300 голосов и изменение Конституции. Теперь же, в 2025-м, на фоне изменений в демографии, войны, оттока миллионов украинцев за границу и растущего запроса на эффективность — этот вопрос снова актуален.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, сколько должно быть депутатов в Верховной Раде.

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Часть опрошенных говорят, что депутатов должно быть меньше, чем сейчас. Однако большинство склоняются к мнению, что эффективность депутатов зависит не от количества, а от качества работы избранников.

"Это не от количества зависит, а от качества. Это проверка списков, репутационная история. Я из Ужгорода, и у нас пятнадцать депутатов, и они все сговорились и решают свои вопросы как хотят. Поэтому количество не решает проблему", — говорит женщина.

"Достаточное количество, чтобы решать насущные потребности украинцев. Депутатов должно быть немного, но это должны быть толковые люди", — отмечает девушка.

"Депутатов должно быть мало, большее количество сегодня просто занимают места", — добавляет опрошенная женщина.

"Люди должны быть не коррумпированы, их может быть то количество, которое есть и сейчас. Но это должны быть те люди, которые действительно будут полезными Украине и украинцам", — делится мыслями львовянка.

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