Скільки має бути депутатів у Верховній Раді 2025 — що думають українці у Львові

Засідання Верховної Ради. Фото: УНІАН

В Україні розмови про скорочення кількості депутатів точаться вже не вперше. Ще у 2019 році президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про зменшення кількості нардепів із 450 до 300. Тоді його навіть ухвалили в першому читанні, але далі справа загальмувалась: для фінального рішення потрібно мінімум 300 голосів і зміна Конституції. Тепер же, у 2025-му, на тлі змін у демографії, війни, відтоку мільйонів українців за кордон і зростаючого запиту на ефективність — це питання знову на часі.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, скільки має бути депутатів у Верховній Раді.

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Частина опитаних кажуть, що депутатів має бути менше, ніж зараз. Проте більшість схиляються до думки, що ефективність депутатів залежить не від кількості, а від якості роботи обранців.

"Це не від кількості залежить, а від якості. Це перевірка списків, репутаційна історія. Я з Ужгорода, й у нас п'ятнадцять депутатів, і вони всі змовилися і розв'язують свої питання як хочуть. Тому кількість не вирішує проблему", — каже жінка.

"Достатня кількість, щоб вирішувати нагальні потреби українців. Депутатів має бути небагато, але це мають бути толкові люди", — наголошує дівчина.

"Депутатів має бути мало, більша кількість сьогодні просто займають місця", — додає опитана жінка.

"Люди мають бути некорумповані, їх може бути та кількість, яка є і зараз. Але це мають бути ті люди, які справді будуть корисними Україні та українцям", — ділиться думками львів'янка.

Нагадаємо, ми раніше писали, коли будуть вибори в Україні.

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