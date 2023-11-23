Смерть водителя на границе — Украина отправила официальную ноту Польше

Блокада на польско-украинской границе. Фото: Polskie Radio Lublin

После гибели второго водителя из Украины в очереди заблокированных грузовиков на польской границе, украинские дипломаты направили официальное обращение в Министерство иностранных дел Польши с требованием восстановить движение. Посольство срочно требует открыть движение грузовиков.

Об этом сообщил украинский посол в Польше Василий Зварыч.

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Зварыч объяснил, что обращение последовало после смерти украинского водителя грузовика, который оказался в заторе, вызванном забастовкой польских транспортников у контрольно-пропускного пункта Корчова.

"Посольство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой к Министерству иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств. Соответствующие сигналы доведены также Министерству внутренних дел и администрации Польши", — сказал он.

Посол также подчеркнул, что такие действия польских протестующих представляют серьезную угрозу жизни и здоровью людей, нарушают безопасность и порядок на общественных дорогах.

Он отметил, что согласно польским законам, существует основание для роспуска забастовки органом местного самоуправления, который выдал разрешение на ее проведение.

Зварыч также выразил мнение, что, хотя каждый имеет право на протест, текущая форма, время и длительность акции протеста, особенно в усложненных погодных условиях, ставят под угрозу жизнь и безопасность людей.

"Крайне важно сохранить человеческие жизни, прекратить блокировку движения автотранспортных средств и дать водителям возможность беспрепятственно возвратиться домой", — добавил посол.

Сообщение Василия Зварыча. Фото: скриншот

Напомним, что на польской границе вблизи пункта пропуска "Корчева — Краковец" 23 ноября умер еще один украинский водитель грузовика. Что стало причиной смерти, неизвестно.

Также мы писали, что на сегодня на польской границе заблокировано около 2 600 украинских грузовиков. Самая большая очередь фур собралась возле пункта пропуска "Краковец".