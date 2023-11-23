Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Смерть водителя на границе — Украина отправила официальную ноту Польше arrow

Смерть водителя на границе — Украина отправила официальную ноту Польше

23 ноября 2023 18:32
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Смерть водителя на границе — Украина отправила официальную ноту Польше
Блокада на польско-украинской границе. Фото: Polskie Radio Lublin
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

После гибели второго водителя из Украины в очереди заблокированных грузовиков на польской границе, украинские дипломаты направили официальное обращение в Министерство иностранных дел Польши с требованием восстановить движение. Посольство срочно требует открыть движение грузовиков.

Об этом сообщил украинский посол в Польше Василий Зварыч.

Читайте также:

Официальная нота Украины Польше

Зварыч объяснил, что обращение последовало после смерти украинского водителя грузовика, который оказался в заторе, вызванном забастовкой польских транспортников у контрольно-пропускного пункта Корчова. 

"Посольство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой к Министерству иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств. Соответствующие сигналы доведены также Министерству внутренних дел и администрации Польши", — сказал он.

Посол также подчеркнул, что такие действия польских протестующих представляют серьезную угрозу жизни и здоровью людей, нарушают безопасность и порядок на общественных дорогах. 

Он отметил, что согласно польским законам, существует основание для роспуска забастовки органом местного самоуправления, который выдал разрешение на ее проведение.

Зварыч также выразил мнение, что, хотя каждый имеет право на протест, текущая форма, время и длительность акции протеста, особенно в усложненных погодных условиях, ставят под угрозу жизнь и безопасность людей. 

"Крайне важно сохранить человеческие жизни, прекратить блокировку движения автотранспортных средств и дать водителям возможность беспрепятственно возвратиться домой", — добавил посол.

скриншот
Сообщение Василия Зварыча. Фото: скриншот

Напомним, что на польской границе вблизи пункта пропуска "Корчева — Краковец" 23 ноября умер еще один украинский водитель грузовика. Что стало причиной смерти, неизвестно.

Также мы писали, что на сегодня на польской границе заблокировано около 2 600 украинских грузовиков. Самая большая очередь фур собралась возле пункта пропуска "Краковец".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ - 80x80

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

18:20 В Одесской области появится новая трасса — детали

Актуальное по теме