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Смерть водія на кордоні — Україна надіслала офіційну ноту Польщі

23 листопада 2023 18:32
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Смерть водія на кордоні — Україна надіслала офіційну ноту Польщі
Блокада на польсько-українському кордоні. Фото: Polskie Radio Lublin
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Після загибелі другого водія з України в черзі заблокованих вантажівок на польському кордоні українські дипломати направили офіційне звернення до Міністерства закордонних справ Польщі з вимогою поновити рух. Посольство терміново вимагає відкрити рух вантажівок.

Про це повідомив український посол у Польщі Василь Зварич.

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Зварич пояснив, що звернення відбулося після смерті українського водія вантажівки, яка опинилась у заторі, викликаному страйком польських транспортників біля контрольно-пропускного пункту Корчова.

"Посольство терміново звернулося з черговою офіційною нотою до Міністерства закордонних справ Польщі, вимагаючи розблокувати рух вантажних транспортних засобів. Відповідні сигнали доведено також Міністерству внутрішніх справ та адміністрації Польщі", — сказав він.

Посол також наголосив, що такі дії польських протестувальників становлять серйозну загрозу життю та здоров'ю людей, порушують безпеку та порядок на громадських дорогах.

Він зазначив, що згідно з польськими законами існує підстава для розпуску страйку органом місцевого самоврядування, який видав дозвіл на його проведення.

Зварич також висловив думку, що хоча кожен має право на протест, поточну форму, час і тривалість акції протесту, особливо в ускладнених погодних умовах, ставлять під загрозу життя та безпеку людей.

"Вкрай важливо зберегти людські життя, припинити блокування руху автотранспортних засобів та дати водіям можливість безперешкодно повернутися додому", — додав посол.

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Повідомлення Василя Зварыча. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на польському кордоні поблизу пункту пропуску "Корчева - Краковець" 23 листопада помер ще один український водій вантажівки. Що спричинило смерть невідомо.

Також ми писали, що на сьогодні на польському кордоні заблоковано близько 2600 українських вантажівок. Найбільша черга фур зібралася біля пункту пропуску "Краковець".

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