На Львівщині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою — двоє пасажирів загинуло

Во Львовской области микроавтобус въехал в грузовик. Фото: Нацполиция

Во Львовской области водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли два пассажира, еще двое получили тяжелые ранения, их госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области в среду, 29 мая.

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Утром 29 мая около 07:00 на автодороге "Тернополь-Львов-Рава-Русская" недалеко от села Новоселки Золочевского района произошло смертельное ДТП.

По данным правоохранителей, 51-летний водитель микроавтобуса Mersedes Sprinter выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком MAN, которым управлял 43-летний житель Львовского района. В результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и въехал в дерево.

Микроавтобус после столкновения с грузовиком въехал в дерево. Фото: Нацполиция

От полученных травм во время ДТП два пассажира микроавтобуса погибли на месте происшествия. Пока данные о них уточняются правоохранителями. Водитель и еще одна пассажирка Mersedes Sprinter получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

Микроавтобус, попавший в ДТП. Фото: Нацполиция

Выехавшего на встречную полосу водителя микроавтобуса правоохранители задержали.

"По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет", — говорится в сообщении.

В настоящее время идет расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Сообщение Нацполиции во Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, 24 мая в Ужгороде водитель автомобиля совершал движение на красный свет светофора и сбил велосипедиста , после чего скрылся. Полиции удалось его отыскать и задержать.

Также смертельное ДТП произошло 26 мая на Столичном шоссе в Киеве. Легковушка Porsche Macan въехала под грузовик. Спасатели деблокировали пострадавшего и госпитализировали в больницу.