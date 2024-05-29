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Смертельное ДТП во Львовской области — микроавтобус въехал в грузовик

29 мая 2024 14:45
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
На Львівщині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою — двоє пасажирів загинуло
Во Львовской области микроавтобус въехал в грузовик. Фото: Нацполиция
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Во Львовской области водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли два пассажира, еще двое получили тяжелые ранения, их госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области в среду, 29 мая.

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Утром 29 мая около 07:00 на автодороге "Тернополь-Львов-Рава-Русская" недалеко от села Новоселки Золочевского района произошло смертельное ДТП.

По данным правоохранителей, 51-летний водитель микроавтобуса Mersedes Sprinter выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком MAN, которым управлял 43-летний житель Львовского района. В результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и въехал в дерево.

двое погибших и двое травмированных в результате ДТП на львовщине – полицейские проводят расследование
Микроавтобус после столкновения с грузовиком въехал в дерево. Фото: Нацполиция

От полученных травм во время ДТП два пассажира микроавтобуса погибли на месте происшествия. Пока данные о них уточняются правоохранителями. Водитель и еще одна пассажирка Mersedes Sprinter получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

двое погибших и двое травмированных в результате ДТП на львовщине – полицейские проводят расследование
Микроавтобус, попавший в ДТП. Фото: Нацполиция

Выехавшего на встречную полосу водителя микроавтобуса правоохранители задержали.

"По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет", — говорится в сообщении.

В настоящее время идет расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

смертельная дтп во Львовской области
Сообщение Нацполиции во Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, 24 мая в Ужгороде водитель автомобиля совершал движение на красный свет светофора и сбил велосипедиста , после чего скрылся. Полиции удалось его отыскать и задержать.

Также смертельное ДТП произошло 26 мая на Столичном шоссе в Киеве. Легковушка Porsche Macan въехала под грузовик. Спасатели деблокировали пострадавшего и госпитализировали в больницу.

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