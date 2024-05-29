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Смертельна ДТП на Львівщині — мікроавтобус в'їхав у вантажівку

29 травня 2024 14:45
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Смертельна ДТП на Львівщині — мікроавтобус в'їхав у вантажівку
На Львівщині мікроавтобус в'їхав у вантажівку. Фото: Нацполіція
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

На Львівщині водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою. Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів, ще двоє отримали тяжкі поранення, їх госпіталізували.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Львівській області у середу, 29 травня.

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Вранці 29 травня близько 07:00 на автодорозі "Тернопіль — Львів — Рава-Руська" неподалік села Новосілки Золочівського району сталася смертальна ДТП. 

За даними правоохоронців, 51-річний водій мікроавтобуса Mersedes Sprinter виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою MAN, якою керував 43-річний мешканець Львівського району. Унаслідок зіткнення мікроавтобус з'їхав із дороги та в'їхав у дерево.

двоє загиблих та двоє травмованих внаслідок дтп на львівщині – поліцейські проводять розслідування
Мікроавтобус після зіткнення із вантажівкою в'їхав у дерево. Фото: Нацполіція

Від отриманих травм під час ДТП двоє пасажирів мікроавтобуса загинули на місці подій. Наразі дані про них уточнюються правоохоронцями. Водій і ще одна пасажирка Mersedes Sprinter отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.

двоє загиблих та двоє травмованих внаслідок дтп на львівщині – поліцейські проводять розслідування
Мікроавтобус, який потрапив у ДТП. Фото: Нацполіція

Водія мікроавтобуса, який виїхав на зустрічну смугу, правоохоронці затримали.

"За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", — йдеться в повідомленні.

Наразі триває розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

смертельна дтп на Львівщині
Допис Нацполіції у Львівській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 травня в Ужгороді водій автомобіля здійснював рух на червоне світло світлофора та збив велосипедиста, після чого втік. Наразі поліції вдалося його відшукати та затримати.

Також  смертельна ДТП трапилася 26 травня на Столичному шосе у Києві. Легковик Porsche Macan в’їхав під вантажівку. Рятувальники деблокували потерпілого та госпіталізували до лікарні.

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смерть
аварія
Львівська область
вантажівки
водії
Нацполіція
мікроавтобус

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