Смертельное ДТП во Львовской области — что известно и где перекрыто движение

Место ДТП. Фото: Патрульная полиция Львовской области

Вечером среды, 3 апреля, во Львовской области произошло смертельное ДТП. На автодороге М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская в населенном пункте Мощана в результате аварии погибли люди.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

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На автодороге движение перекрыто в обоих направлениях. В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые службы.

"Будьте осторожны на дороге!" — призывают правоохранители.

Также в полиции заявили, что об объезде данного участка сообщат впоследствии.

"Учтите эту информацию при планировании маршрута движения. По состоянию на 22:25 организовано реверсное движение", — добавили правоохранители.

Место ДТП. Фото: Патрульная полиция Львовской области

Напомним, что в Киеве в результате столкновения маршрутки с электроопорой водителя зажало между сиденьем и приборной панелью.

Также мы писали о том, что в Харькове в пятницу, 29 марта, 46-летняя водитель автомобиля Renault Megane совершила наезд на пешехода. От полученных травм потерпевшая погибла на месте.