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Смертельна ДТП у Львівській області — що відомо та де перекритий рух

3 квітня 2024 23:27
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Смертельна ДТП у Львівській області — що відомо та де перекритий рух
Місце ДТП. Фото: Патрульна поліція Львівської області
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Ввечері середи, 3 квітня, у Львівській області сталася смертельна ДТП. На автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська в населеному пункті Мощана внаслідок аваріїї загинули люди.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

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На автодорозі рух перекритий в обох напрямках. Наразі на місці події працюють усі необхідні служби.

"Будьте обережні на дорозі!" — закликають правоохоронці.

Також у поліції заявили, що про об'їзд згаданої ділянки повідомлять згодом.

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху. Станом на 22:25 організовано реверсний рух", — додали правоохоронці.

Смертельна ДТП у Львівській області — що відомо та де перекритий рух - фото 1
Місце ДТП. Фото: Патрульна поліція Львівської області

Нагадаємо, що у Києві внаслідок зіткнення маршрутки з електроопорою водія затиснуло між сидінням та панеллю приладів. 

Також ми писали про те, що у Харкові в п'ятницю, 29 березня, 46-річна водійка автомобіля Renault Megane скоїла наїзд на пішохода. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

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аварія
Львів
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