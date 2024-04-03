Смертельна ДТП у Львівській області — що відомо та де перекритий рух
Ввечері середи, 3 квітня, у Львівській області сталася смертельна ДТП. На автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська в населеному пункті Мощана внаслідок аваріїї загинули люди.
Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.
ДТП у Львівській області 3 квітня — що відомо
На автодорозі рух перекритий в обох напрямках. Наразі на місці події працюють усі необхідні служби.
"Будьте обережні на дорозі!" — закликають правоохоронці.
Також у поліції заявили, що про об'їзд згаданої ділянки повідомлять згодом.
"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху. Станом на 22:25 організовано реверсний рух", — додали правоохоронці.
Нагадаємо, що у Києві внаслідок зіткнення маршрутки з електроопорою водія затиснуло між сидінням та панеллю приладів.
Також ми писали про те, що у Харкові в п'ятницю, 29 березня, 46-річна водійка автомобіля Renault Megane скоїла наїзд на пішохода. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.
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