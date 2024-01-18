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Снайпер "Феникс" из Львова после потери ноги собирается снова вернуться на фронт

18 января 2024 15:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Снайпер "Феникс" из Львова после потери ноги собирается снова вернуться на фронт
Анастасия Савка. Фото: UNBROKEN Ukraine
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Анастасия Савка, 25-летняя снайпер из Львова, которая получила ранение на фронте, собирается снова вернуться к своим побратимам. Девушка потеряла ногу, когда подорвалась на вражеской мине.

Об этом сообщает центр Незламні.

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Как известно, девушка потеряла ногу, когда подорвалась на вражеской мине. Обломки сильно повредили левую ногу защитницы, спасти ее, к сожалению, не удалось. В настоящее время она проходит восстановление в Национальном реабилитационном центре НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN).

"Возрожденная из пепла! Несокрушимая снайпер на псевдо "Феникс" возродилась после ранения и хочет вернуться на фронт — защищать будущее своего сына и своей страны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у Анастасии невысокая ампутация. Специалисты центра дают благоприятный прогноз будущего протезирования.

Чем занималась девушка до войны

Сообщается, что до войны девушка воспитывала сына Ярему и работала в салоне автосервиса.

С начала вторжения решила вступить в ряды ВСУ — стала снайпером на псевдо "Феникс". В составе 118-й бригады она уничтожала врагов на запорожском направлении.

После ранения, пока заживает рана, Анастасия занимается физической и психологической реабилитацией. Ее 5-летний сын, которого воспитывают родители девушки, постоянно навещает маму.

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Анастасия Савко. Фото: UNBROKEN Ukraine
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Анастасия Савко. Фото: UNBROKEN Ukraine

Напомним, ранее мы сообщали о том, как восстанавливаются военные после фронта благодаря регби и психологическим упражнениям.

Добавим, что украинские военные, которые проходят реабилитацию в Европейском Союзе, поймали уклониста-тиктокера. Недавно он переплывал реку Тиса и хвастался своим бегством из страны.

война
ВСУ
Львов
Украина
женщины
снайпер

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