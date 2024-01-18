Снайпер "Феникс" из Львова после потери ноги собирается снова вернуться на фронт
Анастасия Савка, 25-летняя снайпер из Львова, которая получила ранение на фронте, собирается снова вернуться к своим побратимам. Девушка потеряла ногу, когда подорвалась на вражеской мине.
Об этом сообщает центр Незламні.
Снайпер из Львова после потери ноги хочет вернуться на фронт
Как известно, девушка потеряла ногу, когда подорвалась на вражеской мине. Обломки сильно повредили левую ногу защитницы, спасти ее, к сожалению, не удалось. В настоящее время она проходит восстановление в Национальном реабилитационном центре НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN).
"Возрожденная из пепла! Несокрушимая снайпер на псевдо "Феникс" возродилась после ранения и хочет вернуться на фронт — защищать будущее своего сына и своей страны", — говорится в сообщении.
Отмечается, что у Анастасии невысокая ампутация. Специалисты центра дают благоприятный прогноз будущего протезирования.
Чем занималась девушка до войны
Сообщается, что до войны девушка воспитывала сына Ярему и работала в салоне автосервиса.
С начала вторжения решила вступить в ряды ВСУ — стала снайпером на псевдо "Феникс". В составе 118-й бригады она уничтожала врагов на запорожском направлении.
После ранения, пока заживает рана, Анастасия занимается физической и психологической реабилитацией. Ее 5-летний сын, которого воспитывают родители девушки, постоянно навещает маму.
Напомним, ранее мы сообщали о том, как восстанавливаются военные после фронта благодаря регби и психологическим упражнениям.
Добавим, что украинские военные, которые проходят реабилитацию в Европейском Союзе, поймали уклониста-тиктокера. Недавно он переплывал реку Тиса и хвастался своим бегством из страны.
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