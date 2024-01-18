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Снайперка "Фенікс" зі Львова після втрати ноги збирається знову повернутися на фронт

18 січня 2024 15:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Снайперка "Фенікс" зі Львова після втрати ноги збирається знову повернутися на фронт
Анастасія Савка. Фото: UNBROKEN Ukraine
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Анастасія Савка, 25-річна снайперка зі Львова, яка зазнала поранення на фронті, збирається знову повернутися до своїх побратимів. Дівчина втратила ногу, коли підірвалась на ворожій міні.

Про це повідомляє центр Незламні

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Снайперка зі Львова після втрати ноги хоче повернутися на фронт

Як відомо, дівчина втратила ногу, коли підірвалася на ворожій міні. Уламки сильно пошкодили ліву кінцівку захисниці, врятувати її, на жаль, не вдалося. Наразі вона проходить відновлення у Національному реабілітаційному центрі НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN). 

"Відроджена з попелу! Незламна снайперка на псевдо "Фенікс" відродилася після поранення і хоче повернутися на фронт — боронити майбутнє свого сина та своєї країни", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що в Анастасії невисока ампутація. Спеціалісти центру дають сприятливий прогноз щодо майбутнього протезування.

Чим займалася дівчина до війни

Повідомляється, що до війни дівчина виховувала сина Ярему та працювала у са­лоні автосервісу. 

З початку вторгнення вирішила вступити до лав ЗСУ — стала снайперкою на псевдо "Фенікс". У складі 118-ї бригади вона знищувала ворогів на запорізькому напрямку.

Після поранення, поки гоїться рана, Анастасія займається фізичною та психологічною реабілітацією. Її 5-річний син, якого виховують батьки дівчини, постійно провідує маму. 

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Анастасія Савка. Фото: UNBROKEN Ukraine
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Анастасія Савка. Фото: UNBROKEN Ukraine

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як відновлюються військові після фронту завдяки регбі та психологічним вправам. 

Додамо, українські військові, які проходять реабілітацію в Європейському Союзі, спіймали ухилянта-тіктокера. Нещодавно він перепливав річку Тиса та хизувався своєю втечею з країни.

війна
ЗСУ
Львів
Україна
жінки
снайпер

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