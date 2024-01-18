Снайперка "Фенікс" зі Львова після втрати ноги збирається знову повернутися на фронт

Анастасія Савка. Фото: UNBROKEN Ukraine

Анастасія Савка, 25-річна снайперка зі Львова, яка зазнала поранення на фронті, збирається знову повернутися до своїх побратимів. Дівчина втратила ногу, коли підірвалась на ворожій міні.

Про це повідомляє центр Незламні.

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Як відомо, дівчина втратила ногу, коли підірвалася на ворожій міні. Уламки сильно пошкодили ліву кінцівку захисниці, врятувати її, на жаль, не вдалося. Наразі вона проходить відновлення у Національному реабілітаційному центрі НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN).

"Відроджена з попелу! Незламна снайперка на псевдо "Фенікс" відродилася після поранення і хоче повернутися на фронт — боронити майбутнє свого сина та своєї країни", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Анастасії невисока ампутація. Спеціалісти центру дають сприятливий прогноз щодо майбутнього протезування.

Чим займалася дівчина до війни

Повідомляється, що до війни дівчина виховувала сина Ярему та працювала у са­лоні автосервісу.

З початку вторгнення вирішила вступити до лав ЗСУ — стала снайперкою на псевдо "Фенікс". У складі 118-ї бригади вона знищувала ворогів на запорізькому напрямку.

Після поранення, поки гоїться рана, Анастасія займається фізичною та психологічною реабілітацією. Її 5-річний син, якого виховують батьки дівчини, постійно провідує маму.

Анастасія Савка. Фото: UNBROKEN Ukraine

Анастасія Савка. Фото: UNBROKEN Ukraine

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як відновлюються військові після фронту завдяки регбі та психологічним вправам.

Додамо, українські військові, які проходять реабілітацію в Європейському Союзі, спіймали ухилянта-тіктокера. Нещодавно він перепливав річку Тиса та хизувався своєю втечею з країни.