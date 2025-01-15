Погода во Львове на 16 января — прогноз погоды на завтра

Люди идут по улице во время метели. Фото: Виктор Ковальчук / УНИАН

Погода во Львове в четверг, 16 января, будет снежной. Кроме того, жителей региона предупреждают о тумане, гололеде и гололедице на дорогах. Ночью возможен мороз до -5 °C, а днем столбики термометров не покажут более +3 °C.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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В Львовской области 16 января прогнозируют незначительный снег. Также синоптики предупреждают о тумане и гололеде, дороги 16-20 января покроет гололедица. Западный ветер будет слабым, местами умеренный.

Предупреждение о гололедице. Инфографика: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Температура воздуха:

ночью 0...-5 °C, в городе -1...-3 °C;

днем -2...+3 °C, по городу 0...+2 °C.

Температура воздуха во Львове 16 января. Фото: Meteoprog

Напомним, что синоптик Наталка Диденко прогнозирует в Украине 16 января антициклон Beate. В связи с этим осадков ожидать не стоит.

Также в Киеве будет облачная погода с прояснениями. Синоптики предупреждают о гололедице.

В то же время в Харькове ночью возможен мокрый снег с дождем. Водителей и прохожих призывают быть осторожными на дорогах из-за гололедицы.