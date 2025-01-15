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Снігопад та ожеледиця — у Львові І рівень небезпеки завтра

15 січня 2025 19:34
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Львові на 16 січня — прогноз погоди на завтра
Люди йдуть вулицею під час хуртовини. Фото: Віктор Ковальчук / УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Львові в четвер, 16 січня, буде сніжною. Крім того, мешканців регіону попереджають про туман, ожеледь та ожеледицю на дорогах. Вночі можливий мороз до -5 °C, а вдень стовпчики термометрів не покажуть більш як +3 °C.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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У Львівській області 16 січня прогнозують незначний сніг. Також синоптики попереджають про туман та ожеледь, дороги 16-20 січня вкриє ожеледиця. Західний вітер буде слабким, місцями помірний.

Прогноз погоди у Львові на завтра 16 січня 2025 року
Попередження про ожеледицю. Інфографіка: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Температура повітря:

  • вночі -5...0 °C, в місті -3...-1 °C;
  • вдень -2...+3 °C, в місті 0...+2 °C.
Погода у Львові завтра 16 січня
Температура повітря у Львові 16 січня. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко прогнозує в Україні 16 січня антициклон Beate. Через це опадів очікувати не варто.

Також у Києві буде хмарна погода з проясненнями. Синоптики попереджають про ожеледицю.

Водночас у Харкові вночі можливий мокрий сніг із дощем. Водіїв та перехожих закликають бути обережними на дорогах через ожеледицю.

погода Львів Укргідрометцентр сніг морози

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