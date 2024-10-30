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Солдат на Львовщине сбежал из части — какой приговор получил

30 октября 2024 07:21
Виктория Козырь - редактор
Львовский солдат получил три года тюрьмы за самовольное оставление части
Боец ВСУ в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

Суд Яворивского района Львовской области рассмотрел дело в отношении военнослужащего, самовольно покинувшего свою воинскую часть (СОЧ). В течение почти трех месяцев он не выполнял свои должностные обязанности.

Эта информация содержится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд установил, что военнослужащий покинул место дислокации воинской части и не возвращался до конца августа. В течение этого времени он находился по месту жительства, занимаясь своими делами.

На судебном заседании солдат полностью признал свою вину, искренне раскаялся и объяснил, что действительно отсутствовал на службе без уважительной причины и не исполнял свои обязанности. Он попросил учесть его намерение продолжать службу в ВСУ.

Что решил суд

Изучив материалы дела, судья признала военнослужащего виновным в совершении уголовного преступления.

Ему было назначено пять лет лишения свободы. Срок наказания исчисляется с момента заключения под стражу.

Напомним, что в Днепропетровской области работники ТЦК мобилизовали профессора университета. В результате он обратился в Верховный Суд.

Также мы писали, что в Закарпатской области суд признал виновным прошедшего ВВК местного жителя, но потом не явился в ТЦК. Обвиняемый объяснил, что не помнит, как получил повестку.

суд судебные решения СОЧ война в Украине армия Львов

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