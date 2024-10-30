Львівський солдат отримав три роки тюрми за самовільне залишення частини

Боєць ЗСУ у кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

Суд Яворівського району Львівської області розглянув справу щодо військовослужбовця, який самовільно залишив свою військову частину (СЗЧ). Протягом майже трьох місяців він не виконував свої службові обов'язки.

Ця інформація міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Суд встановив, що військовослужбовець залишив місце дислокації військової частини і не повертався до кінця серпня. Протягом цього часу він перебував за місцем проживання, займаючись власними справами.

На судовому засіданні солдат повністю визнав свою провину, щиро розкаявся і пояснив, що справді був відсутній на службі без поважної причини і не виконав свої обов'язки. Він попросив врахувати його намір продовжувати службу в ЗСУ.

Що вирішив суд

Вивчивши матеріали справи, суддя визнала військовослужбовця винним у вчиненні кримінального правопорушення.

Йому було призначено п'ять років позбавлення волі. Строк покарання відраховується з моменту тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області працівники ТЦК мобілізували професора університету. Внаслідок цього він звернувся до Верховного Суду.

Також ми писали, що в Закарпатській області суд визнав винним місцевого жителя, який пройшов ВЛК, але потім не з'явився до ТЦК. Обвинувачений пояснив, що не пам'ятає, як отримав повістку.