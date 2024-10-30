Львівський солдат отримав три роки тюрми за самовільне залишення частини

Солдат на Львівщині втік з частини — який вирок отримав
Суд Яворівського району Львівської області розглянув справу щодо військовослужбовця, який самовільно залишив свою військову частину (СЗЧ). Протягом майже трьох місяців він не виконував свої службові обов'язки.
Ця інформація міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Суд встановив, що військовослужбовець залишив місце дислокації військової частини і не повертався до кінця серпня. Протягом цього часу він перебував за місцем проживання, займаючись власними справами.
На судовому засіданні солдат повністю визнав свою провину, щиро розкаявся і пояснив, що справді був відсутній на службі без поважної причини і не виконав свої обов'язки. Він попросив врахувати його намір продовжувати службу в ЗСУ.
Що вирішив суд
Вивчивши матеріали справи, суддя визнала військовослужбовця винним у вчиненні кримінального правопорушення.
Йому було призначено п'ять років позбавлення волі. Строк покарання відраховується з моменту тримання під вартою.
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