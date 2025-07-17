На Львовщине солдат сбежал на служебном авто с дежурства - какое наказание получил

Решение суда. Иллюстративное фото: Online Житомир

Во Львовской области судили военного, который покинул место службы во время боевого дежурства. Он взял служебное авто и поехал в города для решения собственных дел.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В июне 2025 года ночью стрелок-зенитчик одной из воинских частей без разрешения командира сбежал с боевого дежурства и поехал в город на служебном авто, чтобы решить личные дела.

Затем военного задержала полиция, когда он находился в нетрезвом состоянии. На солдата составили протокол за нарушение правил несения боевого дежурства.

Решение суда

На рассмотрение дела мужчина не пришел, но подал заявление о признании вины и рассмотрении дела без его присутствия.

Военного признали виновным в совершении административного нарушения и назначили наказание в виде штрафа 17 тысяч гривен.

Напомним, в Харьковской области мужчина оправдывал российскую агрессию против Украины, за что получил тюремный срок.

А в Полтаве инспектор патрульной полиции взял взятку у мужчины, который находился в розыске за уклонение от мобилизации.