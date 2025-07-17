На Львовщине солдат сбежал на служебном авто с дежурства - какое наказание получил

Солдат сбежал с боевого дежурства — решение суда
Во Львовской области судили военного, который покинул место службы во время боевого дежурства. Он взял служебное авто и поехал в города для решения собственных дел.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В июне 2025 года ночью стрелок-зенитчик одной из воинских частей без разрешения командира сбежал с боевого дежурства и поехал в город на служебном авто, чтобы решить личные дела.
Затем военного задержала полиция, когда он находился в нетрезвом состоянии. На солдата составили протокол за нарушение правил несения боевого дежурства.
Решение суда
На рассмотрение дела мужчина не пришел, но подал заявление о признании вины и рассмотрении дела без его присутствия.
Военного признали виновным в совершении административного нарушения и назначили наказание в виде штрафа 17 тысяч гривен.
Напомним, в Харьковской области мужчина оправдывал российскую агрессию против Украины, за что получил тюремный срок.
А в Полтаве инспектор патрульной полиции взял взятку у мужчины, который находился в розыске за уклонение от мобилизации.
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