Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Солдат втік з бойового чергування — рішення суду

Солдат втік з бойового чергування — рішення суду

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 00:33
На Львівщині солдат втік на службовому авто з чергування - яке покарання отримав
Рішення суду. Ілюстративне фото: Online Житомир

У Львівській області судили військового, який покинув місце служби під час бойового чергування. Він взяв службове авто та поїхав у міста для вирішення власних справ.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

У червні 2025 року вночі стрілець-зенітник однієї з військових частин без дозволу командира втік з бойового чергування та поїхав у місто на службовому авто, аби вирішити особисті справи.

Потім військового затримала поліція, коли він перебував в нетверезому стані. На солдата склали протокол через порушення правил несення бойового чергування.

Рішення суду

На розгляд справи чоловік не прийшов, але подав заяву про визнання провини та розгляд справи без його присутності.

Військового визнали винним у вчиненні адміністративного порушення та призначили покарання у вигляді штрафу 17 тисяч гривень. 

Нагадаємо, у Харківській області чоловік виправдовував російську агресію проти України, за що отримав тюремний термін.

А в Полтаві інспектор патрульної поліції взяв хабар у чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.

ЗСУ Львів армія військові військовослужбовці судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації