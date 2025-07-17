На Львівщині солдат втік на службовому авто з чергування - яке покарання отримав

Рішення суду. Ілюстративне фото: Online Житомир

У Львівській області судили військового, який покинув місце служби під час бойового чергування. Він взяв службове авто та поїхав у міста для вирішення власних справ.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У червні 2025 року вночі стрілець-зенітник однієї з військових частин без дозволу командира втік з бойового чергування та поїхав у місто на службовому авто, аби вирішити особисті справи.

Потім військового затримала поліція, коли він перебував в нетверезому стані. На солдата склали протокол через порушення правил несення бойового чергування.

Рішення суду

На розгляд справи чоловік не прийшов, але подав заяву про визнання провини та розгляд справи без його присутності.

Військового визнали винним у вчиненні адміністративного порушення та призначили покарання у вигляді штрафу 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Харківській області чоловік виправдовував російську агресію проти України, за що отримав тюремний термін.

А в Полтаві інспектор патрульної поліції взяв хабар у чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.