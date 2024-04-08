Уникальное солнечное затмение 8 апреля 2024: как львовяне чувствуют на себе это явление

Люди на площади Рынок. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 8 апреля, произойдет полное солнечное затмение. В последний раз его зафиксировали 375 лет назад. Этой ночью его смогут увидеть только жители Северной Америки. И конечно, такое явление оказывает большое влияние на человеческий организм.

Новини.LIVE спросили львовян, верят ли они, что солнечное затмение влияет на человеческий организм.

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Большинство опрошенных считают, что это астрономическое явление никак не влияет на людей. Главное — правильно себя настроить.

"На меня оказывает влияние"

"Я верю во влияние солнечного затмения. Еще в школе наблюдала за ним. И на меня влияют такие магнитные бури", — делится мыслями львовянка.

"Думаю, все будет хорошо"

"Видела солнечное затмение еще в детстве. Но в этот раз его в Украине не будет видно. День сегодня хороший, поэтому думаю, все будет хорошо", — говорит женщина.

"Оно на меня не действует"

"О солнечном затмении знаю, но на меня оно никогда не влияло", — отмечает девушка.

"Главное — на позитиве"

"Это затенение на меня никак не влияет. День солнечный, хороший — все на позитиве", — добавляет львовянка.

"Главное себя правильно настроить"

"С возрастом начинаешь верить в последствия солнечного затмения. Но все зависит от того, как ты себя настроишь", — говорит женщина.

Напомним, мы ранее писали, что такое супермесяц и когда произойдет полное солнечное затмение в апреле.

Также мы писалы, что над Одессой заметили редкое явление — солнечный нимб.