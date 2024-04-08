Уникальное солнечное затмение 8 апреля 2024: как львовяне чувствуют на себе это явление

Солнечное затмение и как оно влияет на львовян — опрос
Сегодня, 8 апреля, произойдет полное солнечное затмение. В последний раз его зафиксировали 375 лет назад. Этой ночью его смогут увидеть только жители Северной Америки. И конечно, такое явление оказывает большое влияние на человеческий организм.
Новини.LIVE спросили львовян, верят ли они, что солнечное затмение влияет на человеческий организм.
Большинство опрошенных считают, что это астрономическое явление никак не влияет на людей. Главное — правильно себя настроить.
"На меня оказывает влияние"
"Я верю во влияние солнечного затмения. Еще в школе наблюдала за ним. И на меня влияют такие магнитные бури", — делится мыслями львовянка.
"Думаю, все будет хорошо"
"Видела солнечное затмение еще в детстве. Но в этот раз его в Украине не будет видно. День сегодня хороший, поэтому думаю, все будет хорошо", — говорит женщина.
"Оно на меня не действует"
"О солнечном затмении знаю, но на меня оно никогда не влияло", — отмечает девушка.
"Главное — на позитиве"
"Это затенение на меня никак не влияет. День солнечный, хороший — все на позитиве", — добавляет львовянка.
"Главное себя правильно настроить"
"С возрастом начинаешь верить в последствия солнечного затмения. Но все зависит от того, как ты себя настроишь", — говорит женщина.
Напомним, мы ранее писали, что такое супермесяц и когда произойдет полное солнечное затмение в апреле.
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