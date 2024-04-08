Унікальне сонячне затемнення 8 квітня 2024 року: як львів'яни відчувають на собі це явище

Люди на площі Ринок. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 8 квітня, відбудеться повне сонячне затемнення. Востаннє воно було 375 років тому. Цієї ночі його зможуть побачити лише жителі Північної Америки. І звісно, таке явище має неабиякий вплив на людський організм.

Новини.LIVE запитали львів'ян, чи вірять вони у вплив сонячного затемнення на людський організм.

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Більшість опитаних вважають, що це астрономічне явище ніяк не впливає на людей. Головне — правильно себе налаштувати.

"На мене має вплив"

"Вірю у вплив сонячного затемнення. Ще за часів школи спостерігала за ним. І на мене воно впливає, такі магнітні бурі", — ділиться думками львів'янка.

"Думаю, все буде добре"

"Бачила сонячне затемнення ще в дитинстві. Але цього разу його в Україні не буде видно. Але день сьогодні хороший, тому, думаю, все буде добре", — каже жінка.

"Воно на мене не діє"

"Про сонячне затемнення знаю, але на мене воно ніколи не впливало", — зазначає дівчина.

"Головне — на позитиві"

"Це затемнення на мене ніяк не впливає. День сонячний, хороший — все на позитиві", — додає львів'янка.

"Головне — себе правильно налаштувати"

"З віком починаєш вірити в наслідки сонячного затемнення. Але все залежить від того, як ти себе налаштуєш", — говорить жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що таке супермісяць та о котрій відбудеться повне сонячне затемнення у квітні.

Також ми писали, що над Одесою помітили рідкісне явище — сонячний німб.