Унікальне сонячне затемнення 8 квітня 2024 року: як львів'яни відчувають на собі це явище

Сонячне затемнення, та як воно впливає на львів'ян — опитування
Сьогодні, 8 квітня, відбудеться повне сонячне затемнення. Востаннє воно було 375 років тому. Цієї ночі його зможуть побачити лише жителі Північної Америки. І звісно, таке явище має неабиякий вплив на людський організм.
Новини.LIVE запитали львів'ян, чи вірять вони у вплив сонячного затемнення на людський організм.
Більшість опитаних вважають, що це астрономічне явище ніяк не впливає на людей. Головне — правильно себе налаштувати.
"На мене має вплив"
"Вірю у вплив сонячного затемнення. Ще за часів школи спостерігала за ним. І на мене воно впливає, такі магнітні бурі", — ділиться думками львів'янка.
"Думаю, все буде добре"
"Бачила сонячне затемнення ще в дитинстві. Але цього разу його в Україні не буде видно. Але день сьогодні хороший, тому, думаю, все буде добре", — каже жінка.
"Воно на мене не діє"
"Про сонячне затемнення знаю, але на мене воно ніколи не впливало", — зазначає дівчина.
"Головне — на позитиві"
"Це затемнення на мене ніяк не впливає. День сонячний, хороший — все на позитиві", — додає львів'янка.
"Головне — себе правильно налаштувати"
"З віком починаєш вірити в наслідки сонячного затемнення. Але все залежить від того, як ти себе налаштуєш", — говорить жінка.
Нагадаємо, ми раніше писали, що таке супермісяць та о котрій відбудеться повне сонячне затемнення у квітні.
Також ми писали, що над Одесою помітили рідкісне явище — сонячний німб.
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