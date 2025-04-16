Погода во Львове на завтра - что прогнозируют синоптики

Солнце будет прятаться за облаками — погода во Львове на завтра
В четверг, 17 апреля, во Львове солнце будет прятаться за облаками в течение всего дня. Однако дожди не прогнозируются — будет сухо.
Об этом информирует Львовский региональный центр по гидрометеорологии в Facebook.
Прогноз погоды во Львове и области на 17 апреля
По прогнозам синоптиков, 17 апреля, во Львове и области погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления. Следовательно, в городе и области ожидается переменная облачность. Однако дождей не предвидится.
Ночью и утром прогнозируется слабый туман. Ветер, 17 апреля, будет юго-восточный, в пределах 7-12 м/с.
Во Львовской области в четверг, 17 апреля, температура ночью будет +6...+11 °С. Зато днем будет значительно теплее — +22...+27 °С.
По городу Львову, 17 апреля, — температура ночью +8...+10 °С, днем — +24...+26 °С.
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