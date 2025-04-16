Погода во Львове на завтра - что прогнозируют синоптики

Люди гуляют во Львове. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 17 апреля, во Львове солнце будет прятаться за облаками в течение всего дня. Однако дожди не прогнозируются — будет сухо.

Об этом информирует Львовский региональный центр по гидрометеорологии в Facebook.

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Прогноз погоды во Львове и области на 17 апреля

По прогнозам синоптиков, 17 апреля, во Львове и области погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления. Следовательно, в городе и области ожидается переменная облачность. Однако дождей не предвидится.

Ночью и утром прогнозируется слабый туман. Ветер, 17 апреля, будет юго-восточный, в пределах 7-12 м/с.

Во Львовской области в четверг, 17 апреля, температура ночью будет +6...+11 °С. Зато днем будет значительно теплее — +22...+27 °С.

По городу Львову, 17 апреля, — температура ночью +8...+10 °С, днем — +24...+26 °С.

Скриншот сообщения Львовского регионального центра по гидрометеорологии/Facebook

Ранее мы информировали, что в начале мая синоптики прогнозируют новые заморозки по территории Украины.

Кроме того, синоптики рассказали, будет ли дождливо на Пасху в Украине в воскресенье, 20 апреля.