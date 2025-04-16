Погода у Львові на завтра — що прогнозують синоптики

Люди гуляють у Львові. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 17 квітня, у Львові сонце ховатиметься за хмарами протягом усього дня. Однак дощі не прогнозуються — буде сухо.

Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Facebook.

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Прогноз погоди у Львові та області на 17 квітня

За прогнозами синоптиків, 17 квітня, у Львові та області погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Відтак, у місті та області очікується мінлива хмарність. Однак дощів не передбачається.

Вночі та вранці прогнозується слабкий туман. Вітер, 17 квітня, буде південно-східний, у межах 7-12 м/с.

У Львівські області у четвер, 17 квітня, температура вночі буде +6...+11 °С. Натомість вдень буде значно тепліше — +22...+27 °С.

По місту Львову, 17 квітня, — температура вночі +8...+10 °С, вдень — +24...+ 26 °С.

Скриншот повідомлення Львівського регіонального центру з гідрометеорології/Facebook

Раніше ми інформували, що на початку травня синоптики прогнозують нові заморозки по території України.

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