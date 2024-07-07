Память Ирины Цыбух почтили во Львове

Госпитальер Ирина Цыбух "Чека". Фото: Instagram/cheka_tsybukh

В воскресенье, 7 июля, на 40-й день со дня гибели госпитальера Ирины Цыбух "Чеки" ее друзья и родные организовали во Львове круг памяти, чтобы поделиться воспоминаниями, посмотреть необнародованное ранее видео и собрать донаты.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Подруга Ирины Юлия Кочетова рассказала, что "Чека" не хотела, чтобы ее близкие грустили, а хотела, чтобы они действовали.

"Гибель Иры и ее путь изменили то, как мы помним, и как мы прощаемся с нашими героями. С теми, кто избрал путь служению. Нам показалось очень важным собраться в круг, который Ира собирала вокруг себя. Она была той, кто генерировал этот круг добровольцев, круг женщин, круг изменотворцев", — сказала Кочетова.

Друзья и родные Ирины Цыбух организовали во Львове круг памяти. Фото: Новини.LIVE

По ее словам, близким друзьям и семье показалось, что Ира не договорила очень многое.

"Но очень многим она делилась. И пусть сегодня будут звучать наши голоса и память о ней будет жить таким образом", — подытожила подруга Ирины.

Напомним, 29 мая на Харьковском направлении во время ротации погибла 25-летняя парамедик Ирина Цыбух с позывным "Чека". Госпитальер погибла за несколько дней до своего дня рождения. На трагедию отреагировали представители шоу-бизнеса.

Впоследствии стало известно, что Цыбух написала посмертное письмо. Это произошло за год до ее гибели.