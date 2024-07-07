Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Сороковины со дня гибели госпитальера Ирины Цыбух — во Львове почтили память парамедика arrow

Сороковины со дня гибели госпитальера Ирины Цыбух — во Львове почтили память парамедика

7 июля 2024 18:26
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Память Ирины Цыбух почтили во Львове
Госпитальер Ирина Цыбух "Чека". Фото: Instagram/cheka_tsybukh
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В воскресенье, 7 июля, на 40-й день со дня гибели госпитальера Ирины Цыбух "Чеки" ее друзья и родные организовали во Львове круг памяти, чтобы поделиться воспоминаниями, посмотреть необнародованное ранее видео и собрать донаты.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Во Львове почтили память Ирины Цыбух

Подруга Ирины Юлия Кочетова рассказала, что "Чека" не хотела, чтобы ее близкие грустили, а хотела, чтобы они действовали.

"Гибель Иры и ее путь изменили то, как мы помним, и как мы прощаемся с нашими героями. С теми, кто избрал путь служению. Нам показалось очень важным собраться в круг, который Ира собирала вокруг себя. Она была той, кто генерировал этот круг добровольцев, круг женщин, круг изменотворцев", — сказала Кочетова.

Круг памяти Львов
Друзья и родные Ирины Цыбух организовали во Львове круг памяти. Фото: Новини.LIVE

По ее словам, близким друзьям и семье показалось, что Ира не договорила очень многое.

"Но очень многим она делилась. И пусть сегодня будут звучать наши голоса и память о ней будет жить таким образом", — подытожила подруга Ирины.

Напомним, 29 мая на Харьковском направлении во время ротации погибла 25-летняя парамедик Ирина Цыбух с позывным "Чека". Госпитальер погибла за несколько дней до своего дня рождения. На трагедию отреагировали представители шоу-бизнеса.

Впоследствии стало известно, что Цыбух написала посмертное письмо. Это произошло за год до ее гибели.

война смерть Львов медики военные война в Украине военный медик военнослужащие гибель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно