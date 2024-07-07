Пам'ять Ірини Цибух вшанували у Львові

Госпітальєрка Ірина Цибух "Чека". Фото: Instagram/cheka_tsybukh

У неділю, 7 липня, на 40-й день від дня загибелі госпітальєрки Ірини Цибух "Чеки" її друзі та рідні організували у Львові коло пам'яті, щоб поділитися спогадами, переглянути неоприлюднене раніше відео та зібрати донати.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Подруга Ірини Юлія Кочетова розповіла, що "Чека" не хотіла, щоб її близькі журилися, а хотіла, щоб вони діяли.

"Загибель Іри і її шлях змінили те, як ми пам'ятаємо і як ми прощаємось з нашими героями. З тими, хто обрав шлях служінню. Нам видалось дуже важливим зібратись в коло, яке Іра збирала навколо себе. Вона була тією, хто генерував це коло добровольців, коло жінок, коло змінотворців", — сказала Кочетова.

Друзі та рідні Ірини Цибух організували у Львові коло пам'яті. Фото: Новини.LIVE

За її словами, близьким друзям і родині здалося, що Іра не договорила дуже багато речей.

"Але дуже багато чим вона ділилася. І нехай сьогодні будуть лунати наші голоси і пам'ять про неї буде жити таким чином", — підсумувала подруга Ірини.

Нагадаємо, 29 травня на Харківському напрямку під час ротації загинула 25-річна парамедикиня Ірина Цибух з позивним "Чека". Госпітальєрка загинула за кілька днів до свого дня народження. На трагедію відреагували представники шоу-бізнесу.

Згодом стало відомо, що Цибух написала посмертного листа. Це сталося за рік до її загибелі.