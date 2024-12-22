Львовяне 22 декабря провели акцию "Третье Рождество в плену"

Накрытый стол во время акции "Третє Різдво в полоні". Фото: Новини.LIVE

Во Львове в воскресенье, 22 декабря, участники акции в поддержку военнопленных напомнили украинцам, что, несмотря на приближение Рождества и Нового года, находящиеся в российской неволе защитники не имеют праздников. Жители города накрыли импровизированные "праздничные" столы.

На месте происшествия побывала корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Акция "Третє Різдво в полоні"

В канун рождественских праздников родные защитников Мариуполя под памятником Тараса Шевченко в центре Львова собрались на акцию-перформанс "Третє Різдво в полоні", чтобы напомнить об украинских военных, находящихся в российских застенках.

Участники акции накрыли импровизированные "праздничные" столы, на которых стояла посуда, наполненная некачественной едой вроде черствого хлеба, которыми пленных защитников "кормят" российские палачи. Также на столе был зажжен огонь.

"Праздничный" стол под памятником Тарасу Шевченко во Львове. Фото: Новини.LIVE

Акция в центре Львова. Фото: Новини.LIVE

Огонь на столе в центре Львова. Фото: Новини.LIVE

Участники акции в поддержку пленных во Львове. Фото: Новини.LIVE

В Одессе на Дерибасовской и около железнодорожного вокзала прошли акции поддержки военнопленных и пропавших без вести украинских воинов. Родственники защитников рассказали свои истории, обращаясь к украинцам с призывом не молчать.

Напомним, в центре Киева сотни человек вышли на улицы в рамках традиционной акции Free Azov. Также мы сообщали, что россияне убили сдавшихся в плен пятерых украинских воинов.