Львовяне 22 декабря провели акцию "Третье Рождество в плену"

Сотни жителей Львова провели акцию "Третє Різдво в полоні"
Во Львове в воскресенье, 22 декабря, участники акции в поддержку военнопленных напомнили украинцам, что, несмотря на приближение Рождества и Нового года, находящиеся в российской неволе защитники не имеют праздников. Жители города накрыли импровизированные "праздничные" столы.
На месте происшествия побывала корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Акция "Третє Різдво в полоні"
В канун рождественских праздников родные защитников Мариуполя под памятником Тараса Шевченко в центре Львова собрались на акцию-перформанс "Третє Різдво в полоні", чтобы напомнить об украинских военных, находящихся в российских застенках.
Участники акции накрыли импровизированные "праздничные" столы, на которых стояла посуда, наполненная некачественной едой вроде черствого хлеба, которыми пленных защитников "кормят" российские палачи. Также на столе был зажжен огонь.
В Одессе на Дерибасовской и около железнодорожного вокзала прошли акции поддержки военнопленных и пропавших без вести украинских воинов. Родственники защитников рассказали свои истории, обращаясь к украинцам с призывом не молчать.
Напомним, в центре Киева сотни человек вышли на улицы в рамках традиционной акции Free Azov. Также мы сообщали, что россияне убили сдавшихся в плен пятерых украинских воинов.
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