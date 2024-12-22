Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Сотни жителей Львова провели акцию "Третє Різдво в полоні" arrow

Сотни жителей Львова провели акцию "Третє Різдво в полоні"

22 декабря 2024 18:05
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Львовяне 22 декабря провели акцию "Третье Рождество в плену"
Накрытый стол во время акции "Третє Різдво в полоні". Фото: Новини.LIVE
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Во Львове в воскресенье, 22 декабря, участники акции в поддержку военнопленных напомнили украинцам, что, несмотря на приближение Рождества и Нового года, находящиеся в российской неволе защитники не имеют праздников. Жители города накрыли импровизированные "праздничные" столы.

На месте происшествия побывала корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте также:

Акция "Третє Різдво в полоні"

В канун рождественских праздников родные защитников Мариуполя под памятником Тараса Шевченко в центре Львова собрались на акцию-перформанс "Третє Різдво в полоні", чтобы напомнить об украинских военных, находящихся в российских застенках.

Участники акции накрыли импровизированные "праздничные" столы, на которых стояла посуда, наполненная некачественной едой вроде черствого хлеба, которыми пленных защитников "кормят" российские палачи. Также на столе был зажжен огонь.

акция во Львове
"Праздничный" стол под памятником Тарасу Шевченко во Львове. Фото: Новини.LIVE
Третье рождество в плену
Акция в центре Львова. Фото: Новини.LIVE
акция в поддержку пленных
Огонь на столе в центре Львова. Фото: Новини.LIVE
участники акции
Участники акции в поддержку пленных во Львове. Фото: Новини.LIVE

В Одессе на Дерибасовской и около железнодорожного вокзала прошли акции поддержки военнопленных и пропавших без вести украинских воинов. Родственники защитников рассказали свои истории, обращаясь к украинцам с призывом не молчать.

Напомним, в центре Киева сотни человек вышли на улицы в рамках традиционной акции Free Azov. Также мы сообщали, что россияне убили сдавшихся в плен пятерых украинских воинов.

праздники Львов акция Рождество пленные

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:39 От кутьи до селедки — цены на рождественский ужин в Одессе

18:16 Сырский показал, как ВСУ уничтожают россиян на передовой — видео

18:15 Услуги без направления врача станут платными в Одессе

18:12 До 10 тыс. грн за копейку — какие монеты принесут хороший доход

18:05 Сотни жителей Львова провели акцию "Третє Різдво в полоні"

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

17:46 Синоптики предупредили об изменении погоды в Одессе на завтра

17:33 Полгода для ДНК — мама пропавшего воина рассказала о поисках сына

17:32 Не всем по карману — сколько стоят животные элитных пород на OLX

17:28 В Киеве в акции Free Azov принял участие пес из Покровска

17:25 Пробки на границах — какая ситуация с КПП на Одесчине сегодня

18:39 От кутьи до селедки — цены на рождественский ужин в Одессе

18:16 Сырский показал, как ВСУ уничтожают россиян на передовой — видео

18:15 Услуги без направления врача станут платными в Одессе

18:12 До 10 тыс. грн за копейку — какие монеты принесут хороший доход

18:05 Сотни жителей Львова провели акцию "Третє Різдво в полоні"

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

17:46 Синоптики предупредили об изменении погоды в Одессе на завтра

17:33 Полгода для ДНК — мама пропавшего воина рассказала о поисках сына

17:32 Не всем по карману — сколько стоят животные элитных пород на OLX

17:28 В Киеве в акции Free Azov принял участие пес из Покровска

17:25 Пробки на границах — какая ситуация с КПП на Одесчине сегодня

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать