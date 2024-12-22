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Сотні мешканців Львова провели акцію "Третє Різдво в полоні"

22 грудня 2024 18:05
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Львів'яни 22 грудня провели акцію "Третє Різдво в полоні"
Накритий стіл під час акції "Третє Різдво у полоні". Фото: Новини.LIVE
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Львові в неділю, 22 грудня, учасники акції на підтримку військовополонених нагадали українцям, що, незважаючи на наближення Різдва і Нового року, захисники, які перебувають у російській неволі, не мають свят. Мешканці міста накрили імпровізовані "святкові" столи.

На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Акція "Третє Різдво у полоні"

Напередодні різдвяних свят рідні захисників Маріуполя під пам'ятником Тараса Шевченка у центрі Львова зібралися на акцію-перформанс "Третє Різдво в полоні", щоб нагадати про українських військових, які перебувають у російських катівнях.

Учасники акції накрили імпровізовані "святкові" столи, на яких стояв посуд, наповнений неякісною їжею на кшталт черствого хліба, якими полонених захисників "годують" російські кати. Також на столі було запалено вогонь.

акція у Львові
"Святковий" стіл під пам'ятником Тарасу Шевченку у Львові. Фото: Новини.LIVE
Третє різдво в полоні
Акція в центрі Львова. Фото: Новини.LIVE
акція на підтримку полонених
Вогонь на столі в цетрі Львова. Фото: Новини.LIVE
учасники акції
Учасники акції на підтримку полонених у Львові. Фото: Новини.LIVE

В Одесі на Дерибасівській та біля залізничного вокзалу відбулися акції підтримки військовополонених і зниклих безвісти українських воїнів. Родичі захисників розповіли свої історії, звертаючись до українців із закликом не мовчати.

Нагадаємо, у центрі Києва сотні людей вийшли на вулиці в рамках традиційної акції Free Azov. Також ми повідомляли, що росіяни вбили п'ятьох українських воїнів, які здалися у полон.

свята Львів акція Різдво полонені

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