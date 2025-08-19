На Львовщине зафиксировали первую смерть от коронавируса

Врачи и пациент. Иллюстративное фото: Freepik

В Украине в последнее время стремительно распространяется коронавирус. Во Львовской области уже зарегистрировали первую смерть от COVID-19.

Об этом сообщила руководительница Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко в комментарии "Еспресо.Захід".

Первая смерть от коронавируса на Львовщине — что известно

Руководительница Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко отметила, что информацию, какой именно штамм циркулирует на Львовщине, пока ожидают от киевских специалистов.

По ее словам, в области зарегистрировали первый летальный случай от коронавируса. Пациент — мужчина в возрасте около 60 лет.

"Он имел целый ряд, целый букет заболеваний. Относительно других пациентов — течение болезни у них проходит в большинстве не тяжело. Но есть люди, которые имеют сопутствующие различные патологии, диагнозы, то у них возникают проблемы", — рассказала специалист.

Кроме того, она добавила, что информацию о распространении нового штамма на Львовщине ожидают от киевской лаборатории.

Ранее мы информировали, что в Украине фиксируют увеличение количества случаев заражения коронавирусом.

Также мы сообщали, что в Украине активно циркулирует новый штамм коронавируса Stratus (SARS-COV 2 XFG).