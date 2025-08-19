Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Вспышка коронавируса — на Львовщине зафиксировали первую смерть

Вспышка коронавируса — на Львовщине зафиксировали первую смерть

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 22:49
На Львовщине зафиксировали первую смерть от коронавируса
Врачи и пациент. Иллюстративное фото: Freepik

В Украине в последнее время стремительно распространяется коронавирус. Во Львовской области уже зарегистрировали первую смерть от COVID-19.

Об этом сообщила руководительница Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко в комментарии "Еспресо.Захід".

Реклама
Читайте также:

Первая смерть от коронавируса на Львовщине — что известно

Руководительница Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко отметила, что информацию, какой именно штамм циркулирует на Львовщине, пока ожидают от киевских специалистов.

По ее словам, в области зарегистрировали первый летальный случай от коронавируса. Пациент — мужчина в возрасте около 60 лет.

"Он имел целый ряд, целый букет заболеваний. Относительно других пациентов — течение болезни у них проходит в большинстве не тяжело. Но есть люди, которые имеют сопутствующие различные патологии, диагнозы, то у них возникают проблемы", — рассказала специалист.

Кроме того, она добавила, что информацию о распространении нового штамма на Львовщине ожидают от киевской лаборатории.

Ранее мы информировали, что в Украине фиксируют увеличение количества случаев заражения коронавирусом.

Также мы сообщали, что в Украине активно циркулирует новый штамм коронавируса Stratus (SARS-COV 2 XFG).

коронавирус смерть Львов болезнь вирус COVID
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации