На Львовщине зафиксировали первую смерть от коронавируса

Вспышка коронавируса — на Львовщине зафиксировали первую смерть
В Украине в последнее время стремительно распространяется коронавирус. Во Львовской области уже зарегистрировали первую смерть от COVID-19.
Об этом сообщила руководительница Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко в комментарии "Еспресо.Захід".
Первая смерть от коронавируса на Львовщине — что известно
Руководительница Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко отметила, что информацию, какой именно штамм циркулирует на Львовщине, пока ожидают от киевских специалистов.
По ее словам, в области зарегистрировали первый летальный случай от коронавируса. Пациент — мужчина в возрасте около 60 лет.
"Он имел целый ряд, целый букет заболеваний. Относительно других пациентов — течение болезни у них проходит в большинстве не тяжело. Но есть люди, которые имеют сопутствующие различные патологии, диагнозы, то у них возникают проблемы", — рассказала специалист.
Кроме того, она добавила, что информацию о распространении нового штамма на Львовщине ожидают от киевской лаборатории.
Ранее мы информировали, что в Украине фиксируют увеличение количества случаев заражения коронавирусом.
Также мы сообщали, что в Украине активно циркулирует новый штамм коронавируса Stratus (SARS-COV 2 XFG).
Читайте Новини.LIVE!