Україна
Спалах коронавірусу — на Львівщині зафіксували першу смерть

Спалах коронавірусу — на Львівщині зафіксували першу смерть

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 22:49
На Львівщині зафіксували першу смерть від коронавірусу
Лікарі та пацієнт. Ілюстративне фото: Freepik

В Україні останнім часом стрімко поширюється коронавірус. У Львівській області вже зареєстрували першу смерть від COVID-19.

Про це повідомила очільниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко в коментарі "Еспресо.Захід".

Читайте також:

Перша смерть від коронавірусу на Львівщині — що відомо

Очільниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко зазначила, що інформацію, який саме штам циркулює на Львівщині наразі очікують від київських спеціалістів.

За її словами, в області зареєстрували перший летальний випадок від коронавірусу. Пацієнт — чоловік, віком близько 60 років.

"Він мав цілу низку, цілий букет захворювань. Щодо інших пацієнтів — перебіг хвороби в них минає в більшості не важко. Але є люди, які мають супутні різноманітні патології, діагнози, то у них виникають проблеми", — розповіла спеціалістка.

Крім того, вона додала, що інформацію про поширення нового штаму на Львівщині очікують від київської лабораторії.

Раніше ми інформували, що в Україні фіксують збільшення кількості випадків зараження коронавірусом.

Також ми повідомляли, що в Україні активно циркулює новий штам коронавірусу Stratus (SARS-COV 2 XFG).

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
