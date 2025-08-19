На Львівщині зафіксували першу смерть від коронавірусу

Лікарі та пацієнт. Ілюстративне фото: Freepik

В Україні останнім часом стрімко поширюється коронавірус. У Львівській області вже зареєстрували першу смерть від COVID-19.

Про це повідомила очільниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко в коментарі "Еспресо.Захід".

Перша смерть від коронавірусу на Львівщині — що відомо

Очільниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко зазначила, що інформацію, який саме штам циркулює на Львівщині наразі очікують від київських спеціалістів.

За її словами, в області зареєстрували перший летальний випадок від коронавірусу. Пацієнт — чоловік, віком близько 60 років.

"Він мав цілу низку, цілий букет захворювань. Щодо інших пацієнтів — перебіг хвороби в них минає в більшості не важко. Але є люди, які мають супутні різноманітні патології, діагнози, то у них виникають проблеми", — розповіла спеціалістка.

Крім того, вона додала, що інформацію про поширення нового штаму на Львівщині очікують від київської лабораторії.

Раніше ми інформували, що в Україні фіксують збільшення кількості випадків зараження коронавірусом.

Також ми повідомляли, що в Україні активно циркулює новий штам коронавірусу Stratus (SARS-COV 2 XFG).