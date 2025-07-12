Погода во Львове 13 июля - ожидается до +28 °С

Люди на улице Львова. Иллюстративное фото: koroldanylo

Во Львове и области в воскресенье, 12 июля, прогнозируют переменную облачность. Столбики термометров в течение дня достигнут +28 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского РЦГМ в Telegram.

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Во Львовской области завтра ожидается переменная облачность, существенных осадков не предвидится.

Ночью и утром прогнозируют слабый туман, ветер южного направления, 3-8 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью +8...+13 °С;

днем +23...+28 °С.

Во Львове столбики термометров будут показывать ночью +10...+12 °С, днем — +24...+26 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Напомним, в Укргидрометцентре предупредили о жаркой погоде в Киеве завтра.

А в Харькове прогнозируют аномальную жару в воскресенье — до +35 °С.