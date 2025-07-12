Погода во Львове 13 июля - ожидается до +28 °С

Жара возвращается — прогноз погоды во Львове на завтра
Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 19:54
Люди на улице Львова. Иллюстративное фото: koroldanylo
Во Львове и области в воскресенье, 12 июля, прогнозируют переменную облачность. Столбики термометров в течение дня достигнут +28 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского РЦГМ в Telegram.
Реклама
Читайте также:
Прогноз погоды на Львовщине на 13 июля
Во Львовской области завтра ожидается переменная облачность, существенных осадков не предвидится.
Ночью и утром прогнозируют слабый туман, ветер южного направления, 3-8 м/с.
Температура воздуха составит:
- ночью +8...+13 °С;
- днем +23...+28 °С.
Во Львове столбики термометров будут показывать ночью +10...+12 °С, днем — +24...+26 °С.
Напомним, в Укргидрометцентре предупредили о жаркой погоде в Киеве завтра.
А в Харькове прогнозируют аномальную жару в воскресенье — до +35 °С.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама