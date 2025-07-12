Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Спека повертається — прогноз погоди у Львові на завтра

Спека повертається — прогноз погоди у Львові на завтра

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 19:54
Погода у Львові 13 липня - очікується до +28 °С
Люди на вулиці Львова. Ілюстративне фото: koroldanylo

У Львові та області у неділю, 12 липня, прогнозують мінливу хмарність. Стовпчики термометрів протягом дня сягнуть +28 °С.

Про це повідомила пресслужба Львівського РЦГМ у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на Львівщині на 13 липня

У Львівській області завтра очікується мінлива хмарність, істотних опадів не передбачається.

Вночі та вранці прогнозують слабкий туман, вітер південного напрямку, 3-8 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • вночі +8...+13 °С; 
  • вдень +23...+28 °С.

У Львові стовпчики термометрів показуватимуть вночі +10...+12 °С, вдень — +24...+26 °С.

null
Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили про спекотну погоду у Києві завтра.

А у Харкові прогнозують аномальну спеку у неділю — до +35 °С.

погода Львів Львівська область синоптик прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації