Погода у Львові 13 липня - очікується до +28 °С

Люди на вулиці Львова. Ілюстративне фото: koroldanylo

У Львові та області у неділю, 12 липня, прогнозують мінливу хмарність. Стовпчики термометрів протягом дня сягнуть +28 °С.

Про це повідомила пресслужба Львівського РЦГМ у Telegram.

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У Львівській області завтра очікується мінлива хмарність, істотних опадів не передбачається.

Вночі та вранці прогнозують слабкий туман, вітер південного напрямку, 3-8 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +8...+13 °С;

вдень +23...+28 °С.

У Львові стовпчики термометрів показуватимуть вночі +10...+12 °С, вдень — +24...+26 °С.

Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили про спекотну погоду у Києві завтра.

А у Харкові прогнозують аномальну спеку у неділю — до +35 °С.