Погода у Львові 13 липня - очікується до +28 °С

Спека повертається — прогноз погоди у Львові на завтра
Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 19:54
Люди на вулиці Львова. Ілюстративне фото: koroldanylo
У Львові та області у неділю, 12 липня, прогнозують мінливу хмарність. Стовпчики термометрів протягом дня сягнуть +28 °С.
Про це повідомила пресслужба Львівського РЦГМ у Telegram.
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У Львівській області завтра очікується мінлива хмарність, істотних опадів не передбачається.
Вночі та вранці прогнозують слабкий туман, вітер південного напрямку, 3-8 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі +8...+13 °С;
- вдень +23...+28 °С.
У Львові стовпчики термометрів показуватимуть вночі +10...+12 °С, вдень — +24...+26 °С.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили про спекотну погоду у Києві завтра.
А у Харкові прогнозують аномальну спеку у неділю — до +35 °С.
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