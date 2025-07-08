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Главная Львов Жара отступает — прогноз погоды во Львове на завтра

Жара отступает — прогноз погоды во Львове на завтра

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 17:56
Погода во Львове завтра - что прогнозируют
Девушка прячется под зонтом от летнего дождя. Фото: Новини.LIVE

В среду, 9 июля, во Львове и области в течение дня будет облачно с прояснениями. Кроме того, ожидаются кратковременные дожди, грозы и даже град.

Об этом информирует Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове на 9 июля

В среду, 9 июля, во Львовской области будет облачно с прояснениями. Также в течение дня ожидаются кратковременные дожди, местами значительные. Кроме того, синоптики прогнозирую грозы, и местами град.

Ночью и утром будет слабый туман. Ветер юго-западный, в пределах 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с.

В среду, 9 июля, во Львовской области температура ночью — +12...17 °C. Зато днем будет несколько теплее — +18...+23 °C.

Во Львове 9 июля температура ночью — +13...+15 °C. Однако днем температура воздуха прогреется до +20...+22 °C.

Погода у Львові
Скриншот сообщения Львовского РЦГМ/Telegram

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Погода у Львові
Скриншот сообщения Львовского РЦГМ/Telegram

Во Львовском региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях во Львове и области в среду, 9 июля.

Следовательно, по территории Львовской области 9 июля ожидаются грозы. Местами значительные дожди, град, шквалы — 15-20 м/с.

По городу Львову — гроза, град, шквал в пределах 17-22 м/с. Ночью значительный дождь.

Итак, в среду, 9 июля, будет первый уровень опасности (желтый).

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что в среду, 9 июля, погодные условия в Украине будут существенно отличаться в зависимости от региона.

Напомним, что синоптик Наталья Птуха спрогнозировала, какой будет погода в Украине в первую декаду июля.

Львов лето дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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