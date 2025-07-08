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Головна Львів Спека відступає — прогноз погоди у Львові на завтра

Спека відступає — прогноз погоди у Львові на завтра

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 17:56
Погода у Львові завтра — що прогнозують
Дівчина ховається під парасолькою від літнього дощу. Фото: Новини.LIVE

У середу, 9 липня, у Львові та області протягом дня буде хмарно з проясненнями. Крім того, очікуються короткочасні дощі, грози та навіть град.

Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові на 9 липня

У середу, 9 липня, у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Також протягом дня очікуються короткочасні дощі, місцями значні. Крім того, синоптики прогнозую грози, та подекуди град. 

Вночі та вранці буде слабкий туман. Вітер південно-західний, у межах 7-12 м/с, подекуди шквали 15-20 м/с.

У середу, 9 липня, у Львівській області температура вночі — +12...17 °C. Натомість вдень буде дещо тепліше — +18...+23 °C.

У Львові 9 липня температура вночі — +13...+15 °C. Однак вдень температура повітря прогріється до +20...+22 °C.

Погода у Львові
Скриншот повідомлення Львівського РЦГМ/Telegram

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Погода у Львові
Скриншот повідомлення Львівського РЦГМ/Telegram

У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища у Львові та області у середу, 9 липня.

Відтак, по території Львівської області 9 липня очікуються грози. Місцями значні дощі, град, шквали — 15-20 м/с.

По місту Львову — гроза, град, шквал у межах 17-22 м/с. Вночі значний дощ.

Отже, у середу, 9 липня, буде перший рівень небезпечності (жовтий).

Раніше в Укргідрометцентру попереджали, що у середу, 9 липня, погодні умови в Україні істотно різнитимуться залежно від регіону.

Нагадаємо, що синоптик Наталія Птуха спрогнозувала, якою буде погода в Україні в першу декаду липня.

Львів літо дощ прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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