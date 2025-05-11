Как снять стресс в условиях войны в Украине — советы львовян

Способы снять стресс — рецепты украинцев
Ежедневно Россия обстреливает украинские города. Сирены, взрывы, новости с фронта — все это истощает нервную систему. Но, несмотря на постоянный стресс, украинцы находят способы восстановить внутренний баланс.
Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, как они улучшают свое эмоциональное состояние сегодня.
Что спасает украинцев от эмоционального истощения
Большинство опрошенных украинцев говорят: лучшая перезагрузка — это свежий воздух, зелень и движение. Они гуляют в парках, выезжают за город, открывают новые места в Украине. А еще пьют кофе с друзьями и слушают музыку.
"Общаюсь с окружающими людьми, путешествую, гуляю, восстанавливаю свой ресурс, чтобы работать, донатить", — говорит девушка.
"С друзьями хожу на кофе, гуляю. Это лучше всего стабилизирует мое внутреннее состояние", — добавляет женщина.
"Наслаждаюсь отдыхом, путешествиями по Украине. Вот приехала из Кременчуга во Львов, чтобы восстановиться", — отмечает опрошенная женщина.
"Слушать музыку и гулять на свежем воздухе — это то, что мне помогает отвлечься", — делится мыслями львовянка.
"Активный отдых, донаты, поддержка родных и близких. И главное, нужно помнить о балансе между событиями вокруг и своей жизнью", — говорит девушка.
Напомним, мы ранее писали, какое упражнение поможет держать ваш ум в тонусе.
Мы также писали, можно ли найти любовь в интернете.
Читайте Новини.LIVE!