Как снять стресс в условиях войны в Украине — советы львовян

Люди на улице во Львове. Фото: Новини.LIVE

Ежедневно Россия обстреливает украинские города. Сирены, взрывы, новости с фронта — все это истощает нервную систему. Но, несмотря на постоянный стресс, украинцы находят способы восстановить внутренний баланс.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, как они улучшают свое эмоциональное состояние сегодня.

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Большинство опрошенных украинцев говорят: лучшая перезагрузка — это свежий воздух, зелень и движение. Они гуляют в парках, выезжают за город, открывают новые места в Украине. А еще пьют кофе с друзьями и слушают музыку.

"Общаюсь с окружающими людьми, путешествую, гуляю, восстанавливаю свой ресурс, чтобы работать, донатить", — говорит девушка.

"С друзьями хожу на кофе, гуляю. Это лучше всего стабилизирует мое внутреннее состояние", — добавляет женщина.

"Наслаждаюсь отдыхом, путешествиями по Украине. Вот приехала из Кременчуга во Львов, чтобы восстановиться", — отмечает опрошенная женщина.

"Слушать музыку и гулять на свежем воздухе — это то, что мне помогает отвлечься", — делится мыслями львовянка.

"Активный отдых, донаты, поддержка родных и близких. И главное, нужно помнить о балансе между событиями вокруг и своей жизнью", — говорит девушка.

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