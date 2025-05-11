Як зняти стрес в умовах війни в Україні — поради львів'ян

Люди на вулиці у Львові. Фото: Новини.LIVE

Щодня Росія обстрілює українські міста. Сирени, вибухи, новини з фронту — все це виснажує нервову систему. Але, попри постійний стрес, українці знаходять способи відновити внутрішній баланс.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, як вони покращують свій емоційний стан сьогодні.

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Більшість опитаних українців кажуть: найкраще перезавантаження — це свіже повітря, зелень і рух. Вони гуляють у парках, виїжджають за місто, відкривають нові місця в Україні. А ще п’ють каву з друзями та слухають музику.

"Спілкуюсь із навколишніми людьми, подорожую, гуляю. Відновлюю свій ресурс аби працювати, донатити", — каже дівчина.

"З друзями ходжу на каву, гуляю. Це найкраще стабілізує мій внутрішній стан", — додає жінка.

"Насолоджуюся відпочинками, подорожами по Україні. От приїхала з Кременчука до Льова, щоб відновитися", — наголошує опитана жінка.

"Слухати музику і гуляти на свіжому повітрі — це те, що мені допомагає відволіктись", — ділиться думками львів'янка.

"Активний відпочинок, донати, підтримка рідних та близьких. І головне, потрібно пам'ятати про баланс між подіями навколо та своїм життям", — каже дівчина.

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