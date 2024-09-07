Во Львовской области таможенники поймали контрабандиста и оставили его без товара.

Пограничник проверяет водительские документы. Иллюстративное фото: ГНСУ

Житель Ивано-Франковской области пытался незаконно провезти через границу несколько блоков сигарет. Сотрудники таможни составили админпротокол, а бус и "товар" изъяли.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской таможни в субботу, 7 сентября.

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По данным таможенной службы, 33-летний житель Ивано-Франковской области следовал в направлении Польши на микроавтобусе "Mercedes-Benz Sprinter". Во Львовской области в пункте пропуска "Шегини — Медика" он выбрал полосу "зеленый коридор".

Сканирование буса при пересечении границы. Фото: Львовская таможня

Во время осмотра автомобиля работники таможни обнаружили хранилище, в котором находилось 160 пачек сигарет с акцизными марками известных брендов. Достать табачные изделия удалось только после демонтажа двойной стенки между багажным и пассажирским отделениями.

"По этому факту работники таможни составили админпротокол, согласно ч.1 ст. 483 (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с утаиванием от таможенного контроля) ТКУ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сигареты и транспортное средство были изъяты.

"Вскоре дело будет рассматриваться в суде", — подчеркнули таможенники.