На Львівщині митники зловили контрабандиста і залишили його без товару — деталі

Прикордонник перевіряє документи водія. Ілюстративне фото: ДПСУ

Житель Івано-Франківської області намагався незаконно провезти через кордон кілька блоків сигарет. Працівники митниці склали адмінпротокол, а бус та "товар" вилучили.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської митниці в суботу, 7 вересня.

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За даними митної служби, 33-річний житель Івано-Франківської області прямував у напрямку Польщі на мікроавтобусі "Mercedes-Benz Sprinter". На Львівщині у пункті пропуску "Шегині — Медика" він обрав смугу "зелений коридор".

Сканування буса під час перетину кордону. Фото: Львівська митниця

Під час огляду автомобіля працівники митниці знайшли сховище, у якому знаходилось 160 пачок сигарет з акцизними марками відомих брендів. Дістати тютюнові вироби вдалося лише після демонтажу подвійної стінки між багажним і пасажирським відділеннями.

"За цим фактом працівники митниці склали адмінпротокол, відповідно до ч.1 ст. 483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) МКУ", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сигарети і транспортний засіб було вилучено.

"Невдовзі справа буде розглядатися в суді", — наголосили митники.