Попытка подкупа следователя ГБР за 500 тысяч долларов — завершено следствие по бизнесмену из Львова

Сотрудники ГБР с подозреваемым. Фото: ДБР

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении львовского бизнесмена, пытавшегося подкупить одного из руководителей ГБР за 500 тысяч долларов. После попытки вручить забор должностное лицо немедленно сообщило об инциденте своему руководству.

Об этом сообщили в ГБР в понедельник, 20 мая.

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Сотрудники ГБР завершили расследование в отношении львовского бизнесмена, предлагавшего 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении изъятого имущества. Также подозреваемый пытался добиться закрытия уголовного производства в отношении подконтрольных ему компаний, являющихся одними из крупнейших поставщиков Министерства обороны.

Следователи узнали, что бизнесмен, узнав о возбуждении в 2023 году следователями Бюро уголовного производства по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ, решил заблаговременно дать взятку во избежание уголовной ответственности.

"По предложению взятки должностное лицо ГБР сразу сообщило об этом своему руководству", — говорится в сообщении.

Сообщается, что бизнесмен назначил ему встречу в ресторане, где передал сумку с наличными деньгами. После этого он был сразу задержан сотрудниками ГБР.

На данный момент сторона защиты знакомится с материалами досудебного расследования, после чего оно будет передано в суд.

Сотрудники ГБР изъяли деньги, предназначенные для взятки. Фото: ГБР

Напомним, следователи ГБР завершили досудебное следствие по делу экс-депутата Жмеринского горсовета от партии "ОПЗЖ", запрещенной в Украине, обвиняемого в заказе убийства своего коллеги. По результатам расследования в суд был направлен обвинительный акт.

Также ГБР сообщило о подозрении главе Мариупольского порта. Известно, что должностное лицо перечислило 12 миллионов гривен на ремонт одного из объектов города после того, как его уже оккупировали российские захватчики.