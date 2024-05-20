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Попытка подкупа следователя ГБР за 500 тысяч долларов — завершено следствие по бизнесмену из Львова

20 мая 2024 14:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Попытка подкупа следователя ГБР за 500 тысяч долларов — завершено следствие по бизнесмену из Львова
Сотрудники ГБР с подозреваемым. Фото: ДБР
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении львовского бизнесмена, пытавшегося подкупить одного из руководителей ГБР за 500 тысяч долларов. После попытки вручить забор должностное лицо немедленно сообщило об инциденте своему руководству.

Об этом сообщили в ГБР в понедельник, 20 мая.

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ГБР завершило следствие по львовскому бизнесмену

Сотрудники ГБР завершили расследование в отношении львовского бизнесмена, предлагавшего 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении изъятого имущества. Также подозреваемый пытался добиться закрытия уголовного производства в отношении подконтрольных ему компаний, являющихся одними из крупнейших поставщиков Министерства обороны.

Следователи узнали, что бизнесмен, узнав о возбуждении в 2023 году следователями Бюро уголовного производства по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ, решил заблаговременно дать взятку во избежание уголовной ответственности.

"По предложению взятки должностное лицо ГБР сразу сообщило об этом своему руководству", — говорится в сообщении.

Сообщается, что бизнесмен назначил ему встречу в ресторане, где передал сумку с наличными деньгами. После этого он был сразу задержан сотрудниками ГБР.

На данный момент сторона защиты знакомится с материалами досудебного расследования, после чего оно будет передано в суд.

ГБР
Сотрудники ГБР изъяли деньги, предназначенные для взятки. Фото: ГБР

Напомним, следователи ГБР завершили досудебное следствие по делу экс-депутата Жмеринского горсовета от партии "ОПЗЖ", запрещенной в Украине, обвиняемого в заказе убийства своего коллеги. По результатам расследования в суд был направлен обвинительный акт.

Также ГБР сообщило о подозрении главе Мариупольского порта. Известно, что должностное лицо перечислило 12 миллионов гривен на ремонт одного из объектов города после того, как его уже оккупировали российские захватчики.

ГБР
взятка
Львов
Украина
расследование

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