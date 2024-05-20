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Спроба підкупу слідчого ДБР за 500 тисяч доларів — завершено слідство щодо бізнесмена зі Львова

20 травня 2024 14:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Спроба підкупу слідчого ДБР за 500 тисяч доларів — завершено слідство щодо бізнесмена зі Львова
Співробітники ДБР з підозрюваним. Фото: ДБР
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо львівського бізнесмена, який намагався підкупити одного з керівників ДБР за 500 тисяч доларів. Після спроби вручити забар посадовець негайно повідомив про інцидент своєму керівництву.

Про це повідомили у ДБР в понеділок, 20 травня.

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Співробітники ДБР завершили розслідування стосовно львівського бізнесмена, який пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні вилученого майна. Також підозрюваний намагався добитися закриття кримінального провадження відносно підконтрольних йому компаній, які є одними з найбільших постачальників Міністерства оборони.

Слідчі дізналися, що бізнесмен, довідавшись про порушення у 2023 році слідчими Бюро кримінального провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, вирішив завчасно дати хабар, аби уникнути кримінальної відповідальності.

"Після пропозиції хабаря посадовець ДБР одразу повідомив про це своєму керівництву", — говориться у повідолменні.

Повідомляється, що бізнесмен призначив йому зустріч у ресторані, де передав сумку з готівкою. Після цього він був одразу затриманий співробітниками ДБР.

На даний момент сторона захисту ознайомлюється із матеріалами досудового розслідування, після чого воно буде передано до суду.

хабарництво
Співробітники ДБР вилучають кошти, призначені для хабаря. Фото: ДБР

Нагадаємо, слідчі ДБР завершили досудове слідство у справі ексдепутата Жмеринської міськради від партії "ОПЗЖ", яка заборонена в Україні, обвинуваченого у замовленні вбивства свого колеги. За результатами розслідування, до суду було направлено обвинувальний акт.

Також ДБР повідомило про підозру очільнику Маріупольського порту. Відомо, що посадовець перерахував 12 мільйонів гривень на ремонт одного з об'єктів міста після того, як його вже окупували російські загарбники.

ДБР
хабар
Львів
Україна
розслідування

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