Теракты в Украине 2025 - что делают люди для безопасности, основные правила

Украинки на улице. Фото: Kufer Media

В Украине участились сообщения о попытках терактов в городах, что вызывает беспокойство среди граждан. В частности, недавно Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агентурную пару, которая планировала двойной теракт возле территориального центра комплектования в Тернополе. Кроме того, СБУ сообщает о попытках российских спецслужб завербовать несовершеннолетних украинцев для совершения терактов.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, как они заботятся о своей безопасности.

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Большинство опрошенных ответили, что стараются не посещать массовые мероприятия, избегают неизвестных улиц, а также стараются не ходить сами, а с друзьями, родителями или партнером.

"Не часто посещаю массовые мероприятия, но я и не боюсь никаких терактов", — говорит девушка.

"Я ориентируюсь на то, что пишут в новостях. Я не хожу сама. Хожу с подругами, знакомыми или с парнем. А также стараюсь не ходить по малознакомым улицам", — отмечает женщина.

"Избегаю закрытых улиц, чтобы ничего не произошло", — добавляет опрошенная девушка.

"Не очень забочусь о своей безопасности. Не нужно бывать в людных местах, но это трудно. Нужно будет осторожным", — делится мыслями львовянка.

Напомним, мы ранее писали, кто планировал теракт на День СБУ в Запорожье.

Мы также писали, из какого города мужчина планировал теракт возле территориального центра комплектования в Кривом Роге.