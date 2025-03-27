Теракти в Україні 2025 - що роблять люди для безпеки, основні правила

Українки на вулиці. Фото: Kufer Media

В Україні почастішали повідомлення про спроби терактів у містах, що викликає занепокоєння серед громадян. Зокрема, нещодавно Служба безпеки України (СБУ) затримала агентурну пару, яка планувала подвійний теракт біля територіального центру комплектування в Тернополі. Крім того, СБУ повідомляє про спроби російських спецслужб завербувати неповнолітніх українців для здійснення терактів.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, як вони дбають про свою безпеку.

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Більшість опитаних відповіли, що намагаються не відвідувати масові заходи, уникають невідомих вулиць, а також стараються не ходити самі, а з друзями, батьками чи партнером.

"Не часто відвідую масові заходи, але я і не боюсь ніяких терактів", — каже дівчина.

"Я орієнтуюсь на те, що пишуть в новинах. Я не ходжу сама. Ходжу з подругами, знайомими або з хлопцем. А також стараюсь не ходити по малознайомим вулицям", — наголошує жінка.

"Уникаю закритих вулиць, щоб нічого не сталось", — додає опитана дівчина.

"Не дуже дбаю про свою безпеку. Не потрібно бувати в людних місцях, але це важко. Потрібно буде обережним", — ділиться думками львів'янка.

Нагадаємо, ми раніше писали, хто планував теракт на День СБУ в Запоріжжі.

Ми також писали, з якого міста чоловік планував теракт біля територіального центру комплектування у Кривому розі.