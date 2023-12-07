Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow США выделят 225 млн долларов на евроколею из Львова в ЕС arrow

США выделят 225 млн долларов на евроколею из Львова в ЕС

7 декабря 2023 21:27
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
США выделят 225 млн долларов на евроколею из Львова в ЕС
Представитель USAID Тесс Нихофф и представитель "Укрзалізниці" Олег Яковенко. Фото: Скриншот видео
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Агентство США по международному развитию (USAID) и Укрзализныця заключили Меморандум для сооружения двухколейной евроколеи. Стоимость сообщения протяженностью 75 км из Львова в ЕС составляет 225 миллионов долларов. С помощью колеи будут расширены возможности экспорта агропродукции из Украины.

Об этом сообщает USAID.

Читайте также:

Какие возможности предоставит евроколея

"Это подчеркивает настроенность США вкладывать ресурсы в создание альтернативных маршрутов экспорта украинской агропродукции, а также критическую важность инфраструктуры — в том числе железной дороги — для восстановления Украины", — отметили в USAID.

Там добавили, что из-за разной ширины путей поезда вынуждены перегружать продукцию на границе. Этот процесс может длиться пяти часов. В результате гораздо меньшее количество поездов может пересечь границу.

"Этот затратный по времени процесс снижает эффективность перевозок зерна и другой аграрной продукции. USAID предоставит Укрзализныце техническую поддержку в построении двухпутного участка, который позволит ускорить перевозку украинских грузов в ЕС, а тем украинцам, которые возвращаются из эвакуации за пределами страны — позволит быстрее доехать домой", — сообщили в USAID.

Евроколея позволит загружать аграрную продукцию непосредственно в вагоны, рассчитанные на стандартные пути в странах ЕС.

Напомним, с начала действия украинских зерновых коридоров в Черном море ими воспользовались 200 судов. Известно, что из портов Большой Одессы удалось экспортировать более 7 миллионов тонн грузов.

Раньше мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят я чмень и кукуруза . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и сои. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме