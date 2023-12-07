США выделят 225 млн долларов на евроколею из Львова в ЕС

Представитель USAID Тесс Нихофф и представитель "Укрзалізниці" Олег Яковенко. Фото: Скриншот видео

Агентство США по международному развитию (USAID) и Укрзализныця заключили Меморандум для сооружения двухколейной евроколеи. Стоимость сообщения протяженностью 75 км из Львова в ЕС составляет 225 миллионов долларов. С помощью колеи будут расширены возможности экспорта агропродукции из Украины.

Об этом сообщает USAID.

Читайте также:

Какие возможности предоставит евроколея

"Это подчеркивает настроенность США вкладывать ресурсы в создание альтернативных маршрутов экспорта украинской агропродукции, а также критическую важность инфраструктуры — в том числе железной дороги — для восстановления Украины", — отметили в USAID.

Там добавили, что из-за разной ширины путей поезда вынуждены перегружать продукцию на границе. Этот процесс может длиться пяти часов. В результате гораздо меньшее количество поездов может пересечь границу.

"Этот затратный по времени процесс снижает эффективность перевозок зерна и другой аграрной продукции. USAID предоставит Укрзализныце техническую поддержку в построении двухпутного участка, который позволит ускорить перевозку украинских грузов в ЕС, а тем украинцам, которые возвращаются из эвакуации за пределами страны — позволит быстрее доехать домой", — сообщили в USAID.

Евроколея позволит загружать аграрную продукцию непосредственно в вагоны, рассчитанные на стандартные пути в странах ЕС.

Напомним, с начала действия украинских зерновых коридоров в Черном море ими воспользовались 200 судов. Известно, что из портов Большой Одессы удалось экспортировать более 7 миллионов тонн грузов.

Раньше мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят я чмень и кукуруза . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и сои. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.