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США виділять 225 млн доларів на євроколію зі Львова до ЄС

7 грудня 2023 21:27
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
США виділять 225 млн доларів на євроколію зі Львова до ЄС
Представник USAID Тесс Ніхофф та представник Укрзалізниці Олег Яковенко. Фото: Скриншот відео
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Укрзалізниця уклали Меморандум для побудови двоколійної євроколії. Вартість сполучення довжиною 75 км зі Львова до ЄС складає 225 мільйонів доларів. За допомогою колії буде розширено можливості експорту агропродукції з України.

Про це повідомляє USAID.

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"Це підкреслює налаштованість США вкладати ресурси у створення альтернативних маршрутів експорту української агропродукції, а також критичну важливість інфраструктури — зокрема залізниці — для відбудови України", — зазначили в USAID.

Там додали, що через різну ширину колій потяги вимушені перевантажувати продукцію на кордоні. Цей процес може тривати п'яти год. Внаслідок набагато менша кількість потягів взмозі перетнути кордон.

"Цей витратний за часом процес знижує ефективність перевезень зерна та іншої аграрної продукції. USAID надасть Укрзалізниці технічну підтримку у побудові двоколійної ділянки, яка дозволить прискорити перевезення українських вантажів до ЄС, а тим українцям, які повертаються з евакуації за межами країни — дасть змогу швидше доїхати додому", — повідомили в USAID.

Євроколія дозволить завантажувати аграрну продукцію безпосередньо до вагонів, розрахованих на стандартну у країнах ЄС.

Нагадаємо, від початку дії українських зернових коридорів у Чорному морі ними скористувалися 200 суден. Наразі відомо, що з портів Великої Одеси вдалося експортувати понад 7 мільйонів тонн вантажів.

Раніше ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ячмінь та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

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