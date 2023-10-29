Стало известно, кто напал на депутата Тищенко во Львовской области

Нардеп Николай Тищенко. Фото: "Слуга народа"

Вчера, 28 октября, в Брюховичах на Львовщине напали на депутата Николая Тищенко. Мужчина ударил его кулаком в область шеи и угрожал физической расправой.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Нардеп приехал в Брюховичи, чтобы проверить сообщения о незаконном захвате двух гектаров коммунальной земли.

Как отметил Тищенко, конфликт произошел с начальником охраны Василием Журбенко.

Заявление Тищенко. Фото: Новини.LIVE

"Он вел себя очень агрессивно, унижал моих помощников, провоцировал полицию и всех присутствующих. После того как данное лицо ударило меня в присутствии полиции, на него открыто уголовное дело о нападении на меня во время исполнения моих депутатских полномочий", — сообщил нардеп.

Напомним, вчера около 19:00 Николай Тищенко обратился с заявлением в полицию. По словам источников, этот факт уже зарегистрирован в ЕРДР по статье о нанесении легких телесных повреждений. Нападающему грозит наказание в виде исправительных работ на год.