Стало известно, кто напал на депутата Тищенко во Львовской области
Вчера, 28 октября, в Брюховичах на Львовщине напали на депутата Николая Тищенко. Мужчина ударил его кулаком в область шеи и угрожал физической расправой.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Нападение на Тищенко
Нардеп приехал в Брюховичи, чтобы проверить сообщения о незаконном захвате двух гектаров коммунальной земли.
Как отметил Тищенко, конфликт произошел с начальником охраны Василием Журбенко.
"Он вел себя очень агрессивно, унижал моих помощников, провоцировал полицию и всех присутствующих. После того как данное лицо ударило меня в присутствии полиции, на него открыто уголовное дело о нападении на меня во время исполнения моих депутатских полномочий", — сообщил нардеп.
Напомним, вчера около 19:00 Николай Тищенко обратился с заявлением в полицию. По словам источников, этот факт уже зарегистрирован в ЕРДР по статье о нанесении легких телесных повреждений. Нападающему грозит наказание в виде исправительных работ на год.
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